Proiectul a fost demarat, în urmă cu o săptămână, atunci când Mircea Geoană a răspuns celor 55 de întrebări.

Regăsiți mai jos clipul video cu interviul integral cu Elena Lasconi, dar și lista completă a celor 55 de întrebări și răspunsurile candidatului la președinția României.

1. Spune-ne trei lucruri pe care nu le știm despre tine.

Băi, viața mea este o carte deschisă de mai bine de 30 de ani. Nu cred că există ceva ce să nu știe lumea.

2. Care este deviza ta în viață?

Pot! Pot!

3. Ce este un lider?

Un lider este un vizionar care este urmat de oameni fără să impună lucrurile acestea.

4. Dacă ar fi să intri în pielea cuiva, cine ar fi acela sau aceea?

Mi-e tare bine în pielea mea.

5. Care este cea dintâi amintire din copilărie?

Crăciunul!

6. Care sunt cele trei lucruri la care nu ai renunța niciodată?

Eu nu sunt atașată de lucruri.

7. Ce înseamnă să ceri votul cuiva?

Să oferi încredere.

8. Cine este modelul politic feminin pentru tine?

Elisabeta Rizea.

9. Este femeia egală cu bărbatul?

Categoric, da!

10. De ce românul nu are încredere în politicieni?

Pentru că de 35 de ani, politicienii îi mint pe români.

11. Când va deveni România un loc al meritocrației?

Recomandări Ultimatum de 24 de ore pentru Putin: „Ori oprește agresiunea, ori le dau ucrainenilor rachete Taurus să atace Rusia”, anunță Friedrich Merz, favoritul la postul de cancelar al Germaniei

Când voi ajunge eu președinte, adică voi depune jurământul pe data de 21 decembrie, de atunci se va întâmpla asta.

12. Care este cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o?

Am intrat în politică. Am renunțat la jurnalism și am intrat în politică.

13. Spune-ne trei priorități în cazul în care vei ajunge președinte.

Prima: voi transparentiza cheltuielile, pentru că românii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor. A doua: voi face echipa, bineînțeles, cu oameni inteligenți, astfel încât să pot să livrez ceea ce am promis, anume: pe educație, pe sănătate, pe justiție și pe apărare și securitate.

14. Și a treia?

Aș face ceea ce am făcut și la Câmpulung: aș deschide instituțiile statului pentru oameni. Și asta s-ar întâmpla și atunci când voi ajunge președinte.

15. Spune-ne trei reușite importante ale tale pentru români și pentru România.

Prima, am transformat un oraș în bine. A doua, îi tratez cu respect pe toți românii și nu numai, pe oameni. Și al treilea lucru pe care l-am făcut, și o să vă dau un exemplu, acolo la transformarea unui oraș, apropo de vila din Aviatorilor, în care înțeleg că se cheltuiesc 3 milioane de euro, eu cu 3 milioane de euro din bani europeni am făcut… am început să lucrăm la renovarea și dotarea unei policlinici de care depind 120.000 de oameni. Cred că cel mai important lucru este acesta: să îi tratezi cu respect pe oameni, să faci lucruri concrete, să fii un om al adevărului și să fii autentic.

Recomandări Cauza morții lui Silviu Prigoană. Medicii legiști au finalizat autopsia

16. Ai niște nume de directori la Serviciul Român de Informații, la Serviciul de Informații Externe sau la Serviciul de Protecție și Pază?

O să fie din zona civilă și o să aleg cu înțelepciune adevărați patrioți și specialiști.

17. Vei cere sau nu abrogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali în condițiile în care sunt singurele venituri în baza unei legi speciale, care încă nu au intrat în plată, deși sunt prevăzute de Codul Administrativ din 2019?

Nu sunt de acord cu nicio pensie specială. Și în programul nostru avem asta. Practic, pensiile ar trebui să reflecte nivelul de contributivitate al fiecăruia.

18. Vei susține legalizarea parteneriatelor civile, așa cum ne cere decizia CEDO?

Categoric, da! Eu susțin parteneriatul civil.

19. Vei fi președinte-jucător, președinte-spectator sau președinte-neconflictual?

Voi fi un președinte implicat pentru tot ceea ce înseamnă binele românilor.

20. Îți este dor de meseria de jurnalist, Elena?

De când am intrat în politică n-am timp să mă gândesc la asta. Adică, nu am avut pur și simplu timp.

21. Ai și alte cruci de purtat în afară de cea de la gât?

Știi că spun românii atunci când dau de un necaz că e o cruce grea pe care o duci. Să zicem că poate, să existe într-adevăr momente grele, dar ele pot să fie depășite și eu am demonstrat asta.

22. Cum a fost cucerită Elena Lasconi de soțul ei?

E foarte deștept.

23. Ce ai gătit ultima oară și pentru cine?

Grătar. Era și frumos afară. Pentru câțiva prieteni.

24. Cât timp aloci machiajului?

Între 5 și 15 minute. Depinde cât de tare mă grăbesc.

25. Ce nu ai putea ierta?

Băi, eu cam iert. Asta am învățat de la bunica. Nu țin supărare.

26. Ai un model în viață?

Am multe modele. Practic, există trei femei, întâmplător toate încep cu litera E, care mi-au marcat viața. Și anume: Elisabeta Rizea, Eugenia Brilinschi, fosta mea gazdă, și Elisabeta Lasconi, bunica mea, Dumnezeu să o odihnească. Dar încerc să iau tot timpul ce-i mai bun de la ceilalți.

27. Ce ne diferențiază net de alte popoare?

Suntem toleranți, suntem buni și ospitalieri și facem, de multe ori, haz de necaz.

28. Ce ai schimba la România dacă ai pune mâna pe bagheta magică?

Aș schimba în România clasa politică și politicienii. Nu toți, dar clasa politică ar trebui schimbată pentru că nu se mai poate merge în felul acesta, cum se întâmplă de 35 de ani.

29. Elena, soacră mică. Descrie-o!

Doamne! Chiar ar fi super, pentru că știu ce relații am avut și cu foștii parteneri ai fiicei mele. Prietenă, în primul rând. Cred că aș răsfăța în exces. L-aș răsfăța pe partener.

30. Pentru ce ai renunța la funcția de președinte?

Nu aș renunța la funcția de președinte. Sub nicio formă. După ce ești învestit cu atâta încredere și cu speranță de către oameni, nu poți să faci asta. Nu. Exclus.

31. Ce ar urma dacă nu ai câștiga alegerile?

Păi, voi câștiga alegerile.

32. Ce ai lua cu tine pe o insulă pustie?

Chibrituri?

33. Ai redevenit reporter pentru o zi. Propune-ne astăzi, la redacție, un subiect jurnalistic.

Fake news, campania electorală de acum, fake news, manipulare, ferme de boți și afacerile pe care văd că le uită toată lumea ale lui Ciolacu, cu Nordis, cu nepotul, cu contracte. Astea ar fi. Și ar trebui amintit tot timpul, pentru că mi se pare că suntem prea iertători și prea uităm repede.

34. Ce o face pe o femeie să fie cu adevărat frumoasă?

Atitudinea, autenticitatea, simțul umorului. Astea cred.

35. Imaginează-ți că România ar fi un bărbat. Descrie-l!

România e la feminin. E frumoasă. România e frumoasă. Nu-mi place clasa politică și cred că nici românilor nu le place, dar România este o țară extrem de frumoasă.

36. Care crezi că sunt valorile României de astăzi?

Cred că toleranța, ospitalitatea, cred că buna-credință. Sunt multe valori pe care le are România. Și iubirea. Și asta e, iubirea.

37. Ce gândești și cum gândești despre frământările societății: pensii speciale, sărăcie, șomaj, lipsa educației?

Păi, toate astea le am și în programul de guvernare. V-am și spus mai devreme că pensii speciale, nu. Pentru sărăcie sunt exemple concrete, pentru că suntem pe primul loc în Europa la sărăcie în muncă. Adică, muncim și tot săraci suntem. Și avem măsuri de tăiere a taxelor, astfel încât toți angajații din România vor rămâne cu 500 de lei în plus la salariu, prin tăierea taxelor. Tinerii până în 29 de ani, cu 1000 de lei în plus la salariu, iar mamele care sunt în câmpul muncii și au un copil, cu 1500 de lei în plus. Dacă au doi copii, cu 2000 de lei, dacă au trei copii, cu 2500 de lei și de la al patrulea copil, taxe zero pe absolut tot ce câștigă.

38. Susții sau nu cotele de gen în politică și în administrație?

Susțin meritocrația.

39. Cum se vede condiția românului prin ochii tăi, Elena Lasconi?

E tratat cu lipsă de respect de către politicieni.

40. Îți spun titlurile a trei melodii: „România, trezește-te!” a lui 1Q-Sapro, „Țara te vrea prost” – Sarmale Reci sau „Eterna și fascinanta Românie” – Cassa Loco. Au avut mare succes în epocă. Care dintre ele crezi că se potrivește actualității?

„România, trezește-te!”.

41. Cum sunt românii?

Cum sunt românii? Buni, iubitori, ospitalieri, credincioși, familiști. Și asta este și la valori: și familia, și credința reprezintă valorile de bază ale societății românești.

42. Ce este șmecheria?

Combinațiile pe care le vedeți acum, vicleșugurile, combinațiile pe care le vedeți la clasa politică de 35 de ani.

43. Care este cel mai frumos compliment pe care l-ai primit?

Cel mai frumos compliment: „Doamna Lasconi, m-am întors!”. A fost cel mai frumos compliment. Eram în centrul orașului, la Câmpulung, și schimbam indicatoarele stradale și un tânăr a blocat intersecția și a strigat la mine că s-a întors din străinătate pentru că se întâmplă lucruri bune în Câmpulung. Asta e cel mai mare compliment și cea mai mare satisfacție, după ce muncești atât de mult.

44. Elena Lasconi, ai defecte? La ce ai mai avea de lucrat?

În fiecare zi fac un inventar al faptelor mele și al vorbelor, și al gândurilor. Nu aș putea să zic că sunt un om fără defecte, dar în fiecare zi învăț mai multe.

45. Dacă ar trebui să filmezi un documentar, despre ce ar fi acesta?

Despre oameni, categoric. Despre oameni.

46. Caracterizează-ți viața și cariera în trei cuvinte.

Muncă, învățare în fiecare zi, asta am făcut toată viața, curaj și determinare.

47. Ce nu ai putea suporta?

Ce nu aș putea suporta? Eu cred că duc mult. Nu cred că există lucruri pe care să nu le suport. Înțeleg anumite lucruri, încerc să ascult. Nu, nu e ceva ce aș putea să zic că nu suport sub nicio formă.

48. Ce te inspiră cel mai tare în prezent?

Ce mă inspiră? Mă inspiră oamenii, foarte mult. Mă inspiră, de exemplu, mamele care își cresc singure un copil.

49. Ciocolată neagră sau ciocolată cu lapte?

Băi, să știi că eu nu prea mănânc ciocolată, dar atunci când o fac mănânc ciocolată cu lapte, dar îmi place foarte mult ciocolata neagră cu piper roșu.

50. Spune-ne un vis împlinit și un vis neîmplinit.

Tot ce mi-am pus în minte, am realizat. Important este să nu-ți pierzi visul. Și asta ar fi recomandarea mea pentru toți românii și în mod special pentru tineri: nu vă pierdeți visul.

51. Îți mai amintești primul sărut?

Da! La 14 ani.

52. Care este cel mai tare cadou pe care l-ai primit?

Cel mai tare cadou… Of, Doamne! Sunt multe foarte faine. Pot să zic câteva exemple. A fost când, într-un an de ziua mea, colegii au strâns bani, de la PRO TV, și mi-au făcut o surpriză, au adus-o pe fetița aceea care a căzut în puț. Vă mai aduceți aminte acea știre? Și pentru că am ajuns acolo prima și am mobilizat toată lumea, am reușit să o și salvăm. Și ăla a fost un moment foarte impresionant, pentru că am văzut-o, am recunoscut-o după ochi, era deja mare. Atunci când căzuse în puț avea 2 ani și două luni, cred. Tot o surpriză faină a fost că m-a felicitat Bănel Nicoliță, pe care eu l-am admirat mereu pentru tenacitate și pentru că a jucat fotbal chiar când nu avea ce să încalțe, și colegii s-au dus și i-au luat un interviu și mi-au plăcut vorbele lui. Sunt multe cadouri pe care le apreciez. Nu-mi plac lucrurile, îmi plac cele care simt că sunt făcute din suflet. De exemplu, am primit odată un fular croșetat special pentru mine și aia înseamnă că cineva a pus energie și suflet. Sunt multe cadouri de suflet pe care le păstrez în inima mea.

53. Ce ar trebui să facă România să-și dezvolte industria de armament, așa cum se discută în Uniunea Europeană?

În primul rând, să cheltuie 2% sau chiar mai mult de 2% din PIB pentru înzestrare. În al doilea rând, să ajute și mediul privat să aibă activități în industria de armament. În al treilea rând, uitați-vă că am semnat contract pentru achiziționarea de F-35, dar dacă am avea și fabrici pentru componente, aici, ar fi absolut grozav, asta ar crea și locuri de muncă, ar aduce plusvaloare și societății românești.

54. Numește trei români pe care îi admiri.

David Popovici, Nadia (n.r. – Nadia Comăneci) și Simona Halep. Îmi plac foarte mult. În zona asta, mai ales a sportului, pentru că sunt momente foarte impresionante atunci când câștigă un român de-al nostru și auzi imnul, nu se poate să nu-ți dea lacrimile. E așa o mândrie, mamă! Sunt mândră că sunt româncă!

55. Te încearcă un regret pentru că nu ai făcut ceva în viață?

Nu, n-am niciun regret. Absolut.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News