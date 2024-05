„Ar fi un fel de participare directă la război”, a declarat Pistorius în timpul unei vizite efectuate marți la baza aeriană din oraşul Lielvarde, în Letonia, unde staţionează avioane germane de luptă ca parte a patrulelor aeriene ale NATO în regiunea Mării Baltice.

„Nu este momentul sau locul în care să o luăm serios în considerare, cel puţin nu pentru Germania. Ştiu că nu este nici pentru alte ţări”, a adăugat ministrul german, citat de agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.



Întrebat dacă Germania şi-ar putea revizui poziţia cu privire la furnizarea de rachete de croazieră Taurus Ucrainei, pe care a refuzat până acum să le livreze, Pistorius a declarat că „totul a fost spus deja în trecut” pe această temă. „Nu am nimic de adăugat în acest moment”, a afirmat el.

Apel la susținerea Ucrainei cu sisteme Patriot

În plus, Pistorius a reamintit că Germania este al doilea mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, după SUA. „Facem tot ce ne stă în putinţă şi cred că vom face şi mai mult, dacă va fi necesar. Dar totuşi există multe, multe alte ţări în lume şi în Europa care ar putea face mai mult decât au făcut până acum”, a subliniat el.

În această ordine de idei, Boris Pistorius îndemnat aliaţii din NATO şi alte ţări care sprijină Ucraina să transmită Kievului mai multe sisteme de apărare antiaeriană, dacă este posibil Patriot de fabricaţie americană.

„Germania a furnizat Ucrainei 25% din capacităţile sale Patriot, mai mult decât orice altă ţară din lume. De aceea am lansat această iniţiativă pentru a cere şi altor ţări să facă mai mult. Până în prezent, am primit multe oferte pentru mai mulţi bani şi rachete, dar nu şi pentru sisteme de lansare, de care Ucraina are nevoie cel mai mult”, a declarat el.

Pistorius a spus că toţi partenerii care pot „furniza sisteme Patriot sau sisteme similare ar trebui să facă aceasta cât mai curând posibil”. „Este realmente crucial pentru evoluţia viitoare a acestui război şi în special pentru moralul, securitatea şi infrastructura ţării”, a subliniat ministrul german.

