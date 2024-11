1.Conclave

Povestea filmului Conclave poate părea simplă la prima vedere, dar are toate ingredientele pentru a fi un candidat serios la Oscar. Filmul, un thriller comercial captivant, dezvăluie culisele în care cardinalii complotează și fac politică pentru a alege un nou papă. Această poveste este îmbunătățită de regia meticuloasă a lui Edward Berger, fiecare cadru fiind plin de artă vizuală și informații, și de interpretarea subtilă și puternică a lui Ralph Fiennes, care joacă rolul cardinalului responsabil de conclav, în timp ce își pune la îndoială propria credință. Criticii și publicul au primit bine filmul, este un candidat sigur pentru o nominalizare la categoria cel mai bun film, cu Fiennes având mari șanse la o nominalizare pentru cel mai bun actor, Berger fiind o posibilitate puternică pentru regie și poate Stanley Tucci ca actor în rol secundar.

Nickel Boys este o adaptare a unui roman premiat cu Pulitzer de Colson Whitehead, inspirat din rapoartele despre abuzurile rasiste oribile care au avut loc într-o școală de corecție din Florida în anii 1960. Este exact genul de dramă politică încărcată care ar atrage Academia, indiferent cum ar fi fost realizată. Dar ceea ce diferențiază cu adevărat Nickel Boys este tehnica inovatoare de filmare. RaMell Ross, realizatorul unui documentar nominalizat la Oscar în 2018, Hale County This Morning, This Evening, prezintă totul din perspectiva personajelor principale. Publicul pare să privească prin ochii a doi adolescenți (Ethan Herisse și Brandon Wilson), o tehnică imersivă comună în jocurile video și experiențele de realitate virtuală, dar atât de neobișnuită într-un film, încât Nickel Boys este alegerea evidentă pentru premiile de cinematografie și montaj de anul acesta, cel puțin.

Un film despre un lord al crimei mexican transgender care își falsifică moartea și își ascunde noua identitate de soția și copiii săi este considerat unul dintre cele mai îndrăznețe și captivante filme. Această dramă muzicală, plină de acțiuni criminale și emoții personale, este un candidat de top pentru premiul pentru cel mai bun film internațional și are șanse mari la categoria cel mai bun film. De asemenea, va fi prezentă în categoriile de actorie. Karla Sofía Gascón, care o interpretează pe Emilia, are mari șanse pentru cea mai bună actriță, și ar fi prima nominalizată transgender în această categorie. Zoe Saldaña, care are una dintre cele mai bune scene de dans, are șanse mari ca actriță în rol secundar pentru interpretarea sa emoționantă ca avocat al Emiliei. La Festivalul de Film de la Cannes, au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță cu colegele de platou Selena Gomez și Adriana Paz. Dacă Netflix își face bine campania, regizorul Jacques Audiard ar putea fi nominalizat la categoria cel mai bun regizor.

Înainte de lansarea trailerului plin de culoare și acțiune, publicul era deja entuziasmat de această continuare a epopeii din 2000, care a câștigat premiul pentru cel mai bun film. Această anticipare se datora parțial distribuției de vis: Paul Mescal în rolul lui Lucius, fiul răzbunător al personajului lui Russell Crowe din original, Pedro Pascal ca general roman și Denzel Washington ca un proprietar bogat de gladiatori. Trailerul a stârnit speculații instantanee că Washington este un candidat probabil pentru un premiu de actor secundar. Este probabil să fie nominalizat pentru cel mai bun film, o categorie cu până la 10 titluri. Într-o carieră care include Alien, Blade Runner și primul Gladiator, a fost nominalizat de trei ori ca regizor, dar nu a câștigat niciodată. Are o șansă bună de a intra în competiție, într-o cursă care ar trebui să fie deosebit de intrigantă de urmărit.

Cei mai mulți jurnaliști de film au presupus că cea mai impresionantă dramă despre un arhitect vizionar din acest an va fi Megalopolis, regizat de Francis Ford Coppola. Însă, The Brutalist al lui Brady Corbet a surprins pe toată lumea. Această epopee indie a costat mai puțin de 10 milioane de lire sterline (13 milioane de dolari) – adică mult sub o zecime din bugetul Megalopolis – dar are o durată de 215 minute, inclusiv o pauză, și abordează teme, idei și ambiții extrem de vaste. Adrien Brody joacă rolul unui arhitect evreu-maghiar care emigrează în SUA imediat după Al Doilea Război Mondial și este angajat să construiască un vast centru cultural din beton pentru un magnat interpretat de Guy Pearce. Este cea mai captivantă interpretare a lui Brody de la câștigarea Oscarului pentru The Pianist în 2003. Ar fi o simetrie interesantă dacă ar câștiga un al doilea Oscar pentru un rol similar, la 22 de ani distanță. Între timp, Corbet și co-scenarista și partenera sa, Mona Fastvold, sunt în cursa pentru un premiu pentru cel mai bun scenariu. Dacă Hollywood-ul dorește să se asigure că filmele pot fi serioase, necompromițătoare și artistice, o nominalizare pentru cel mai bun film nu este exclusă.

Sean Baker urmează succesul filmelor indiene precum The Florida Project și Red Rocket cu cel mai accesibil film al său de până acum, o farsă zgomotoasă despre o dansatoare de striptease interpretată de Mikey Madison, care este atrasă într-o lume a bogăției obscene de fiul unui oligarh rus, jucat de Mark Eydelshteyn. Este o producție extrem de captivantă, ceea ce nu se poate spune despre fiecare film premiat, dar Anora nu este o comedie romantică de evadare. Filmul este ancorat în realitatea dură a comunității ruso-americane din New York și examinează fără menajamente dezechilibrul de putere dintre cei super-bogați și toți ceilalți. De când a câștigat Palme d’Or la Cannes, a fost considerat un candidat pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu original și cel mai bun regizor la Oscaruri. Și dacă Madison nu este nominalizată pentru cea mai bună actriță, atunci Academia ar trebui să admită că nu este potrivită pentru acest scop. Filmul a primit deja recenzii pozitive și este așteptat să aibă un impact major la premiile Oscar.

De la premiera sa la Festivalul de Film Sundance, această dramă emoționantă și amuzantă a fost apreciată de public, iar Kieran Culkin pare a fi favorit pentru o nominalizare la categoria actor în rol secundar. Culkin merită această atenție. De fapt, el și Jesse Eisenberg, care a scris și regizat filmul, sunt co-protagoniști. Poziționarea lui Culkin ca actor secundar îi crește șansele de a câștiga, evitând astfel competiția cu Adrien Brody și Ralph Fiennes la categoria principală, deși ar putea să se confrunte cu Denzel Washington. Fiecare actor rămâne fidel tipului său de rol, Culkin fiind vărul extrovertit și ireverențios, iar Eisenberg tipul nervos și rezervat. Cu toate acestea, ambii aduc o profunzime nouă acestor tipuri de personaje. Filmul, cu temele sale bine îmbinate – moștenirea evreiască a verilor și Holocaustul, precum și dinamica familială și durerea emoțională personală – ar trebui să fie competitiv și la categoriile cel mai bun film și cel mai bun scenariu original. Este puțin surprinzător că filmul nu este văzut ca un concurent mai puternic în aceste categorii, dar acum că a fost lansat, atenția asupra sa ar putea crește.

Filmul lui Pedro Almodóvar, The Room Next Door, a câștigat premiul cel mare la Festivalul de Film de la Veneția din acest an. Printre câștigătorii anteriori se numără Poor Things, Joker, Nomadland și The Shape of Water, ceea ce sugerează că filmul ar putea primi și alte premii importante în lunile următoare. Criticii sunt de acord că nu este cea mai bună lucrare a lui Almodóvar, dar este primul său lungmetraj în limba engleză și abordează cu sinceritate și eleganță o temă complicată: dreptul unei persoane în stadiu terminal de a-și pune capăt vieții. Tilda Swinton joacă rolul unei corespondente de război pensionate, bolnavă de cancer, iar Julianne Moore interpretează o veche prietenă, o autoare care acceptă să stea cu ea într-o casă de țară închiriată pe măsură ce se apropie sfârșitul. Filmul promite să fie un candidat puternic la premiile viitoare, având în vedere abordarea sa profundă și distribuția de excepție.

Ca și filmele Promising Young Woman și Saltburn ale lui Emerald Fennell, The Substance este o satiră cu un concept înalt, care nu este deloc subtilă, dar suficient de îndrăzneață și sângeroasă pentru a atrage oamenii în cinematografe și pentru a-i face să vorbească după vizionare. Regizoarea și scenarista Coralie Fargeat ar putea obține o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Actrița principală, Demi Moore, ar trebui să fie și ea în atenția sezonului de premii. Ea interpretează rolul unei foste supervedete care este aruncată deoparte de industria divertismentului sexistă și vârstnică și recurge la crearea unui clone mai tinere a ei (Margaret Qualley). Este un rol curajos de auto-parodie, și Moore îl abordează cu atâta entuziasm încât ar putea fi una dintre acele situații de tip John-Travolta-în-Pulp-Fiction care le reamintește votanților Academiei cât de mult au apreciat odată un actor care a ieșit din modă. Un alt factor este că Hollywoodul are o afecțiune ciudată pentru filmele care ironizează Hollywoodul, astfel încât The Substance ar putea fi chiar un candidat la cel mai bun film.

Oscarurile nu pot rezista unui biopic. Astfel, fără a fi văzut de critici sau public, această versiune ficționalizată a lui Bob Dylan la începutul carierei sale este deja în cursă. O parte din acest succes se datorează actorului principal, Timothée Chalamet, care îl interpretează pe Dylan în anii săi din Greenwich Village. O altă parte vine dintr-o rețetă ce pare a fi un șablon pentru o nominalizare la Oscar: obțineți actori celebri pentru a juca cântăreți celebri din viața reală și lăsați-i să cânte singuri. De exemplu, A Complete Unknown a fost regizat de James Mangold, care a regizat și un alt biopic muzical orientat spre premii, Walk the Line (2005). Reese Witherspoon a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea sa ca June Carter Cash în acel film, iar Joaquin Phoenix a primit o nominalizare pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Johnny Cash. Dacă nu altceva, A Complete Unknown ar putea aduce lui Chalamet a doua nominalizare, după Call Me By Your Name.

