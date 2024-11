Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 6 noiembrie, când camioane cu numere de înmatriculare ucrainene, poloneze și bulgare, care transportau muniție destinată Ucrainei, au fost blocate de membri KKE.

„Camioane cu plăcuțe de înmatriculare din Ucraina, Polonia și Bulgaria transportau rachete și alte muniții dintr-o bază militară din regiune, destinate Kievului, în cadrul acordurilor guvernamentale de extindere a participării țării la războiul din Ucraina, o continuă livrare de materiale militare către guvernul Zelensk”, se precizează în text.

Comuniștii au blocat drumul, scandând „fără participare la misiunile militare în afara Greciei”. De asemenea, membrii KKE au scris pe vehicule mesaje precum „NATO Killers, Go Home” (Ucigași NATO, duceți-vă acasă”.

Poliția nu ar fi intervenit. Camioanele au fost nevoite să se întoarcă. Localnicii i-au susținut pe protestatari, au ieșit din case și au aplaudat. A urmat un marș pe străzile orașului.

„Locuitorii din Tyrnavos nu vor permite mărfurilor morrții să treacă prin oraș, nu vor permite ca țara să fie atrasă în continuare în măcelul imperialist”, a declarat primarul Stelios Tsikritsis, la un miting care a avut loc după protestul împotriva războiului.

Motto-ul nostru este: „Nici o bază pentru criminali, nici o țintă pentru răzbunare”, a mai spus primarul din Tyrnavos.

🇬🇷 GREEK COMMUNISTS BLOCK AMMO CONVOY FOR UKRAINE IN TYRNAVOS



Greek communists halted an ammunition convoy bound for Ukraine in Tyrnavos.



According to the Communist Party of Greeces news portal, six of the trucks were carrying missiles, and the convoy was ultimately forced to… pic.twitter.com/w2bxpZ9s2b