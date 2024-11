Atacul asupra fabricii chimice Aleksinsky, care produce praf de pușcă, muniție și arme în regiunea Tula, aflată la aproximativ 200 km de Moscova, face parte dintr-o strategie de a viza fabrici care sprijină războiul Moscovei împotriva Ucrainei, susține sursa citată.

the Aleksinsky chemical plant in the Tula region, after a night strike by several 🇺🇦 UAVs drones. https://t.co/iITDW22ZUH pic.twitter.com/G0ChAUhUxJ

„Atacurile asupra depozitelor de arme, a aeroporturilor militare și a întreprinderilor care fac parte din complexul militar-industrial rus reduc capacitatea Rusiei de a teroriza țara noastră”, a spus reprezentantul SBU, care nu a oferit o estimare a pagubelor produse la fabrica Aleksinsky.

❗️BREAKING:



Ukrainian drones strike Aleksino chemical plant, a producer of gunpowder and ammunition for Russian military



The plant, part of the Rostech corporation, supplies ammunition, gunpowder, and materials for Russias military-industrial complex. pic.twitter.com/KqRm2WQWsA