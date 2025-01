Flutur a spus că a vrut să demisioneze după alegerile locale din 9 iunie 2024, dar a rămas în funcție la insistența primarilor liberali.

„Imediat după alegerile locale din 2024, am avut intenția de a demisiona din această funcție deoarece pierdusem alegerile pentru Consiliul Județean Suceava, deși obținusem un scor de peste 40%, care însă nu a fost suficient. La acel moment, primarii PNL și foarte mulți membri ai partidului m-au rugat să rămân, având în vedere că urma un an electoral. Am acceptat să rămân în funcție”, a transmis Flutur.

El a adăugat însă că și-a făcut bilanțul la început de an și a luat această hotărâre.

„Acum, la începutul acestui an, am realizat un bilanț al carierei mele politice. Am fost, timp de aproape 24 de ani, președinte al organizației liberale Suceava. Împreună cu membrii liberali, am avut multe realizări și am lăsat o amprentă pozitivă în administrația liberală suceveană. Totuși, toate au un început și un sfârșit’, a punctat Flutur.

Anunțul demisiei a venit la numai o zi după ce prim-vicepreşedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, i-a cerut să plece de la conducerea organizaţiei, spunând că este „toxic” şi că este nevoie de o schimbare.

„Rolul său în fruntea acestui partid a devenit toxic. Prin prisma faptului că sunt principalul depozitar al cunoştinţelor parcursului politico-administrativ al lui Gheorghe Flutur, şi din această postură cred că am forţa necesară de a-l face să lase PNL să meargă pe drumul lui mai departe”, a spus Balan.

Liberalii suceveni urmează să îi găsească un înlocuitor.

Este a doua funcție pe care o pierde Gheorghe Flutur în decurs de numai două luni. În noiembrie 2024, Gheorghe Flutur a pierdut și funcția de prim-vicepreședinte al PNL, odată cu numirea lui Ilie Bolojan președinte interimar, după demisia lui Nicolae Ciucă de la șefia partidului.

