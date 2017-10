Consilierul local UNPR din Răzvad, Gheorghe Ifrim, a murit. Politicianul a fost găsit împușcat pe un câmp din zona localității Nisipuri, la ieșire din Târgoviște. Trupul acestuia a fost descoperit alături de cel al unui angajat al aceastuia. Polițiștii au în calcul toate variantele pentru a elucida dublul omor.

Gheorghe Ifrim este unul dintre bărbații care au fost găsiți împușcați, joi seară, pe un câmp, la ieșire din Târgoviște, notează Gazeta Dâmboviței. Consilierul local UNPR din Răzvad a fost găsit mort, alături de un alt bărbat, Ion Neagu, care este angajatul acestuia la o fermă din zonă.

Potrivit sursei citate, Gheorghe Ifrim era vânător, dar nu se știe dacă se afla la vânătoare în momentul în care a fost împușcat.

Bărbații uciși pe câmp erau la cules de varză, pe terenurile cultivate de Gheorghe Ifrim, consilier local UNPR din Răzvad. Potrivit martorilor, cei doi transportaseră o parte din producție către un punct de vânzare din județ. În momentul în care tăiau varză și conopidă pentru încă un transport, politicianul UNPR și angajatul său au fost împușcați mortal.

Apropiații consilierului susțin că un prieten l-ar fi sunat și ar fi asistat indirect la omor. Bărbatul a povestit că, în timp ce vorbea cu Ifrim la telefon, a auzit focuri de armă și pe consilier certându-se cu cineva. Mai apoi, s-ar fi auzit alte focuri și o persoană țipând.

“Ne pare nespus de rău. Îl cunoşteam bine pe Ifrim. Era coleg cu noi în Consiliul Local din 2012. Nu avem cuvinte. Din câte ştim noi deţinea armă de vânătoare. Din câte am înţeles a fost la cultivat de varză pe ternul lui, cu angajatul lui. Am înţeles că i-a sunat pe câţiva prieteni şi le-a spus că sunt câţiva braconieri pe terenurile sale, pe care i-a rugat să sune la 112. Am vorbit cu familia şi el sigur nu avea armă de vânătoare la el. Unul dintre prietenii lui Ifrim, cu care a vorbit la telefon, a auzit: vă dau pe mâna poliţiei! Şi apoi a auzit împuşcăturile. Aceasta este varianta pe care merge familia. Cred că îi cunoştea pe cei care făceau, probabil, braconaj şi au fost împuşcaţi”, a spus în direct la Antena 3, Ionela Şerban, viceprimarul Comunei Răzvad.