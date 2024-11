Mars înregistrează reduceri record ale emisiilor de carbon

Raportul Sustenabilitate într-o Generație Mars 2023 indică o reducere record a gazelor cu efect de seră (GES) de 8%, dublând astfel reducerea totală a GES la 16% în întregul lanț valoric și asigurând cea mai mare reducere a emisiilor de GES într-un singur an față de nivelul de referință din 2015.

Reducerile absolute ale GES de 5,7 milioane de tone acoperă întregul lanț valoric Mars Scope 1, 2 și 3, iar Mars se menține pe drumul spre o reducere de 50% a GES în lanțul său valoric până la sfârșitul anului 2030.

Având în vedere că aproape 60% din amprenta de carbon a companiei provine din agricultură, Mars investește în continuare în extinderea agriculturii climatice inteligente prin inițiative aflate deja în desfășurare. Acestea vor asigura peste 400 de mii de hectare de agricultură regenerativă în întreaga lume până în 2030, furnizând ingrediente pentru produsele Mars, de la gustări pentru oameni la mese pentru animale de companie.

Directorul general al Mars, Poul Weihrauch, a declarat că progresul raportat este rezultatul strategiei companiei de a genera o creștere solidă, reducând în același timp emisiile de carbon.

Mars, Incorporated a publicat în data de 17 septembrie Raportul Sustenabilitate într-o Generație Mars 2023, prin care anunță progrese notabile în atingerea obiectivului său de a obține net zero emisii până în 2050. În 2023, compania a înregistrat o reducere record de 8% a emisiilor de GES față de nivelul de referință din 2015 în întregul său lanț valoric. În total, din 2015, emisiile de GES din lanțul valoric al companiei au fost reduse cu 16% (5,7 milioane de tone – echivalentul emisiilor de GES generate de mai mult de 1,3 milioane de automobile pe benzină într-un an), în timp ce afacerea a crescut cu peste 60%, ajungând la peste 50 de miliarde de dolari.

Când Mars a publicat Foaia de Parcurs Net Zero în 2023, compania s-a angajat să investească peste 1 miliard de dolari în trei ani – și să continue să aloce resurse financiare, după cum este necesar, până la atingerea obiectivului net zero.

Poul Weihrauch, CEO Mars, a declarat: „Anul trecut, am publicat Foaia noastră de Parcurs Net Zero, promițând să accelerăm reducerea emisiilor de carbon, iar prin rezultatele din acest an, ne îndeplinim strategia de afaceri de a continua să creștem, reducând în același timp emisiile noastre de carbon. Mai avem un drum lung de parcurs, dar vom continua să ne ghidăm după principii dovedite științific și să arătăm cum o afacere responsabilă poate merge bine și face bine în același timp.”

Având în vedere că aproape 60% din amprenta de GES a lanțului valoric al companiei provine din ingredientele agricole, Mars intensifică noile inițiative în domeniul agriculturii climatice inteligente pentru a promova decarbonizarea continuă. Aceste inițiative vizează îmbunătățirea sănătății solului și a rezilienței fermelor, oferind în același timp sprijin financiar esențial și instruire fermierilor pentru a accelera adoptarea de practici agricole regenerative.

Barry Parkin, Mars Chief Sustainability and Procurement Officer, a declarat: „Ultimele noastre rezultate în reducerea emisiilor de carbon arată că suntem în grafic pentru reducerea cu 50% a emisiilor până în 2030. Deși suntem mândri de acest progres, știm că mai avem mult de lucru și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să ne accelerăm progresul. Este extrem de important să ne consolidăm programele cu fermierii pentru a ajuta la tranziția către o agricultură climatică inteligentă și regenerativă.”

Printre cele mai recente investiții ale Mars pentru extinderea agriculturii climatice inteligente se numără:

Colaborarea cu partenerii în vederea stabilirii unui program axat pe cultivatori pentru a sprijini 1.900 de fermieri din patru state americane și Polonia în implementarea metodelor de agricultură climatică inteligentă și orientarea către culturi precum porumbul, soia și grâul pe mai mult de 480 de mii de hectare de terenuri cultivate, pentru mărci de hrană pentru animale de companie ale Mars, precum PEDIGREE® și IAMS®.

în vederea stabilirii unui pentru a sprijini 1.900 de fermieri din patru state americane și Polonia în implementarea metodelor de agricultură climatică inteligentă și orientarea către culturi precum porumbul, soia și grâul pe mai mult de 480 de mii de hectare de terenuri cultivate, pentru mărci de hrană pentru animale de companie ale Mars, precum PEDIGREE® și IAMS®. Extinderea parteneriatului între marca Mars Royal Canin și Soil Capital ; Mars va oferi sprijin financiar unui număr de aproape 250 de fermieri din Franța și Belgia; până în prezent, parteneriatul a oferit sprijin fermierilor pentru 300 000 de hectare de terenuri agricole.

; Mars va oferi sprijin financiar unui număr de aproape 250 de fermieri din Franța și Belgia; până în prezent, parteneriatul a oferit sprijin fermierilor pentru 300 000 de hectare de terenuri agricole. Continuarea sprijinirii programului Next Generation Soil în Mexic și Brazilia , în colaborare cu CIMMYT (Mexic) și Producing Right (Brazilia). Prin intermediul acestui program, Mars a dotat deja 100 de producători de porumb cu instrumente și cunoștințe pentru a crește productivitatea, a optimiza utilizarea resurselor și a răspunde consecințelor schimbărilor climatice, cum ar fi deficitul de apă și scăderea randamentului culturilor. Programul încurajează, de asemenea, noi practici agricole regenerative pentru a proteja sănătatea solului, a eficientiza gestionarea resurselor și a promova o bună productivitate în producția de cereale.

, în colaborare cu CIMMYT (Mexic) și Producing Right (Brazilia). Prin intermediul acestui program, pentru a crește productivitatea, a optimiza utilizarea resurselor și a răspunde consecințelor schimbărilor climatice, cum ar fi deficitul de apă și scăderea randamentului culturilor. Programul încurajează, de asemenea, noi practici agricole regenerative pentru a proteja sănătatea solului, a eficientiza gestionarea resurselor și a promova o bună productivitate în producția de cereale. Un plan recent anunțat privind sustenabilitatea produselor lactate, Moo’ving Dairy Forward, care prevede o investiție de 47 de milioane de dolari pe o perioadă de trei ani, ca parte a noii strategii axate pe protejarea climei privind aprovizionarea cu produse lactate, pentru a reduce amprenta de carbon a produselor lactate împreună cu partenerii Fonterra, Land O’Lakes, Interfood și FrieslandCampina.

Raportul Sustenabilitate într-o Generație

Puteți consulta Raportul Sustenabilitate într-o Generație Mars 2023 la adresa https://www.mars.com/sustainability-plan/sustainability-report-progress pentru a afla mai multe despre cum avansează Mars în acțiunile sale climatice, despre cum a ajuns la aproape 750.000 de persoane prin programele Supplier Advance și Supplier Origin din 2017 sau despre cum Mars Food & Nutrition a livrat 3,1 miliarde de mese sănătoase în 2023.

Vă rugăm să consultați secțiunea „Despre acest raport” din Raportul Mars Sustainable in a Generation pentru informații importante despre afirmațiile din raport.

DESPRE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie globală de peste 50 miliarde $, portofoliul nostru divers și în expansiune de produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare sprijină animalele de companie din întreaga lume, iar produsele noastre de calitate de gustări și alimente încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, M&Ms® și SNICKERS®. De asemenea, prin rețeaua noastră globală de spitale pentru animale și servicii de diagnostic – inclusiv BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ si ANICURA™ asigurăm îngrijirea veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea noastră globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars—Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate inspira cei 150.000 Asociați ai noștri să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă. Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com. Ne găsiți și pe Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, și YouTube.

