Gravida a fost asistată asistenta medicală Mariana Ștefan, care are o experiență de 22 de ani și spune că aceasta a fost doua oară când a trebuit să asiste la o naștere în ambulanță.

„Distanța era mare, iar la al șaptelea copil travaliul este mult mai scurt decât la o primipară sau secundipară. Lucrurile se petrec mult mai rapid. Din acest motiv, mă gândeam că există posibilitatea să nască în ambulanță, deși speram să nu fie cazul. Cu toții ne dorim ca o gravidă să nască în spital, așa cum este normal, sub supravegherea unui medic”, a povestit asistenta de la SAJ Iași.

„În astfel de situații, emoțiile sunt mari pentru noi, chiar dacă suntem antrenați pentru astfel de momente. Nașterile sunt mereu încărcate de responsabilitate și vulnerabilitate, dar ne concentrăm să ne facem datoria cât mai bine. Știam că va naște repede, iar în aproximativ 10 minute copilul s-a născut. Totul a decurs bine, fără complicații, fără circulară de cordon, o naștere normală și fără probleme”,a mai declarat Mariana Ștefan.

Asistenta a mai spus că femeia pe care a ajutat-o să nască în ambulanță „ea era foarte retrasă, cu capul plecat, parcă apăsată de ceva. E posibil să fi fost doar durerile nașterii, dar părea că ducea o povară mai mare”.

„După ce am ajuns la spital și a fost preluată de personalul de acolo, am completat fișa. Între timp, mama a expulzat placenta și m-a frapat schimbarea ei. Când am văzut-o dusă pe un cărucior de o infirmieră, parcă nu mai era aceeași persoană. Capul era ridicat, părea senină și mulțumită că primise ajutor”, a mai povestit asistenta medicală.

Recomandări Traian Băsescu vrea să desființeze o lege pentru a-și recupera privilegiile de fost președinte: „Parlamentul a introdus o formă de lustrație”

Dr. Marlena Crihan, director medical la SAJ Iași, a explicat că există situații frecvente în care echipajele de ambulanță sunt solicitate să intevină la femei gravide aflate în diverse stadii ale nașterii. În astfel de cazuri, distanța până la spital este un factor foarte important.

Director medical precizează că ambulanțele sunt echipate cu trusă de naștere, iar echipajele sunt pregătite să asiste la naștere și să ofere îngrijirea nou-născutului în prima etapă. Dacă apar complicații, copilul va fi preluat de un alt echipaj, iar mama va primi îngrijiri de la echipajul de urgență specializat.

„Echipamentele noastre nu sunt la nivelul unui spital și, prin urmare, nu putem gestiona nașteri cu complicații severe care necesită intervenții de urgență sau proceduri chirurgicale. (…) Dacă anticipăm posibile complicații, nu vom risca și vom transporta gravida de urgență la spital, anunțând instituția medicală primitoare. Au fost cazuri în care sarcini gemelare sau chiar tripleți s-au născut în ambulanță”, a declarat dr. Marlena Crihan.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News