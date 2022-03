Vorbind cu Vanity Fair, cântăreața și-a amintit cum au găsit, odată, o gaură în partea ei de saltea, într-o perioadă în care locuiau într-un apartament din Los Angeles. În loc să cumpere o saltea nouă, Elon Musk a sugerat că mai degrabă ar putea aduce o saltea de la altă casă a lor, a povestit ea.

„Adică, omul meu nici măcar nu ar cumpăra o saltea nouă”, a zis Grimes.

În mai 2020, Musk a scris pe Twitter că își vinde toate bunurile și că „nu va deține nicio casă”. Se crede că locuiește într-o casă-container din prefabricate, în valoare de 50.000 de dolari, pe care o închiriază de la SpaceX.

Omul meu nu trăiește ca un miliardar. Trăiește uneori sub pragul sărăciei. Am ajuns în punctul în care mă gândeam: n-am putea să nu mai locuim într-o casă atât de nesigură, de ieftină, unde vecinii ne filmează și nu există securitate, iar eu mănânc unt de arahide opt zile la rând, că nu am altceva în frigider?

