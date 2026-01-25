Schimbare majoră în sistemul de poliție

Noua organizație va prelua investigațiile privind frauda, grupurile infracționale și terorismul la nivel național, activități care până acum erau gestionate de Agenția Națională de Crimă (NCA) și unități regionale de combatere a criminalității organizate din cadrul forțelor de poliție locale.

Potrivit oficialilor britanici, această reorganizare va permite poliției locale să se concentreze mai mult pe infracțiunile minore sau mai puțin complexe, cum ar fi furturile din magazine sau comportamentul antisocial.

„Modelul actual de poliție a fost creat pentru un alt secol. Unele forțe locale nu dispun de resursele sau competențele necesare pentru a lupta împotriva criminalității moderne complexe, cum ar fi frauda, abuzul online asupra copiilor sau grupurile de crimă organizată. Vom crea un nou Serviciu Național de Poliție – supranumit «FBI-ul britanic» – care va folosi talente de clasă mondială și tehnologie de ultimă generație pentru a prinde infractorii periculoși. Astfel, forțele locale vor putea petrece mai mult timp luptând împotriva criminalității în comunitățile lor”, a declarat Shabana Mahmood, ministrul de Interne din Marea Britanie.

O abordare națională pentru scăderea criminalității

NPS va fi condus de un comisar național al poliției, ce va deveni cel mai înalt șef de poliție din țară. Printre atribuțiile sale se vor număra stabilirea standardelor și instruirea forțelor de poliție, precum și achiziționarea de noi tehnologii pentru toate forțele, inclusiv camere de recunoaștere facială, o măsură controversată care a stârnit critici legate de confidențialitate și drepturile omului.

Potrivit unui comunicat comun al Poliției Metropolitane, unității de contraterorism și Consiliului Național al Șefilor de Poliție, „Criminalitatea modernă necesită un răspuns modern al poliției. Susținem și am cerut acest pas ambițios de a reuni unele dintre cele mai capabile echipe de poliție din țară într-un singur Serviciu Național de Poliție. Aceasta se bazează pe respectul internațional ridicat deja existent pentru poliția de contraterorism, ale cărei capacități și profesionalism sunt recunoscute la nivel global”.

Reacții mixte după înființarea NPS

Planul a primit sprijin din partea unor personalități precum Neil Basu, fost șef al poliției de contraterorism, care a declarat pentru The Guardian că NPS va fi „mult mai capabil ca un sistem național de securitate care să gestioneze mai eficient criminalitatea majoră, crima organizată și terorismul în toate formele sale”.

De asemenea, Graeme Biggar, directorul general al Agenției Naționale de Crimă, care va fi integrată în noua organizație, a afirmat că „sistemul actual de poliție este depășit. Crima s-a schimbat, tehnologia s-a schimbat și trebuie să ne adaptăm”.

Cu toate acestea, unii experți și-au exprimat îngrijorarea. Analistul de poliție Graham Wettone, cu 30 de ani de experiență operațională, a subliniat nevoia de consultare cu ofițerii din prima linie: „Sper că au consultat oamenii care chiar fac această muncă. Din ce aud, pare că inițiativa vine mai ales din partea Ministerului de Interne, fără implicarea reală a celor care au experiență practică”.

Totuși, Wettone recunoaște că „investigațiile privind frauda sunt complexe și probabil necesită o perspectivă națională. Având în vedere că există acum o cantitate uriașă de fraude online care acoperă multe zone din țară, are sens să existe o conducere națională. Grupurile de crimă organizată nu respectă granițele județene”.

Etape de implementare pentru NPS

Noul Serviciu Național de Poliție va fi implementat treptat, lucrând în colaborare cu agențiile existente pentru a asigura o tranziție fără probleme.

Conform autorităților, acest model modernizat își propune să consolideze legătura dintre poliție și comunități, menținând totodată securitatea publică și eficiența în combaterea criminalității.

