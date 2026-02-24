Reduceri parțial reintroduse pentru clădirile vechi

Reducerile pentru impozitele pe clădiri vor fi reintroduse, dar într-o formă diminuată comparativ cu cele aplicate anterior majorărilor din ianuarie 2026.

În cazul clădirilor mai vechi de 100 de ani, reducerea va fi de 25%, față de 50% înainte, iar pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, reducerea va fi de 15%, față de 30% anterior.

În trecut, impozitele includeau și o reducere de 10% pentru clădirile cu o vechime între 30 și 50 de ani, însă aceasta nu va mai fi aplicată.

În plus, se anulează și scutirea suplimentară de 0,10 a coeficientului pentru blocurile mari cu peste trei etaje și mai mult de opt apartamente.

Reintroducerea acestor reduceri va fi reglementată printr-o ordonanță de urgență, însă procesul de trimitere al notificărilor privind sumele de plată pentru 2026 este deja în desfășurare.

În câteva zile, o parte dintre aceste notificări ar putea deveni eronate, având în vedere modificările legislative care urmează să fie aprobate.

În această situație, Guvernul a anunțat că cetățenii care au apucat să plătească impozitele în 2026 vor avea opțiunea de a alege între restituirea banilor sau regularizarea în anul următor.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

În cazul persoanelor cu handicap, coaliția a convenit asupra unor măsuri specifice.

Acestea vor beneficia de o reducere de 50% pentru impozitul aferent primei locuințe, cu condiția ca aceasta să fie locuința de domiciliu, și de o reducere similară pentru primul autovehicul, dacă acesta are o capacitate cilindrică mică.

Însă, persoanele cu dizabilități cer reintroducerea integrală a scutirilor: „Nu negociem demnitatea la procent!”

Problema eliminării reducerilor fiscale a fost abordată în coaliția de guvernare, care a decis să corecteze situația prin reintroducerea acestora, deși la un nivel mai redus decât înainte.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioan Dogioiu, a subliniat anterior că un grup de lucru a fost format pentru a propune soluțiile finale privind modificările legislative.

„În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Guvernul României a finalizat măsurile de reformă administrativă și relansare economică, ce urmează să fie adoptate prin ordonanțe de urgență, a mai anunțat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu, zilele trecute.

Noile măsuri fiscale vin în contextul în care, la începutul anului 2026, impozitele pe locuințe au fost majorate cu aproximativ 80%, creștere care a rezultat, în mare parte, din eliminarea mai multor excepții de la baza de impozitare.

