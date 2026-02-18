Modificări fiscale și economii bugetare

Potrivit Profit.ro, reforma administrației centrale și locale va avea un impact bugetar anual de 3,5-4,5 miliarde de lei, fiind planificate economii majore prin reducerea numărului de angajați și cheltuielilor de personal.

Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, a confirmat că aproximativ 13.000 de posturi din administrația locală vor fi eliminate, iar cheltuielile salariale din administrația centrală vor fi micșorate cu 10% până în 2026.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, reducerea cu 30% a numărului de posturi din administrația locală, începând cu 2026, și introducerea unor măsuri fiscale suplimentare.

Printre acestea se numără obligația ca impozitul pentru vehicule cumpărate și vândute în același an să fie achitat la momentul vânzării, precum și eliminarea unor informații din categoria secretului fiscal, pentru a spori transparența.

Publicarea listelor de debitori

Organele fiscale vor publica listele debitorilor, persoane fizice și juridice, cu obligații fiscale restante pe site-urile proprii, conform noilor reglementări analizate de Profit.ro.

Aceste modificări vor extinde transparența fiscală și vor permite verificarea electronică a certificatelor fiscale necesare pentru achiziții de imobile și vehicule.

„Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, cumpărătorii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală sau să fie verificați electronic”, se menționează în proiectul legislativ, care prevede nulitatea actelor încheiate cu încălcarea acestor prevederi.

Reforma administrației prin ordonanță de urgență

Adoptarea acestor măsuri prin ordonanță de urgență este justificată de necesitatea implementării rapide, a explicat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.

„E nevoie ca prevederile să intre în vigoare cât mai repede pentru a contribui la bugetul de anul viitor”, a declarat Dogioiu, subliniind că procedura parlamentară ar putea întârzia procesul.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că reforma administrației va fi promovată în februarie, cu scopul de a pregăti bugetul pe anul în curs.

„Reducerea posturilor ocupate diferă de la o administrație la alta, însă se urmărește ca, per total, să existe o scădere de aproximativ 10%”, a explicat Bolojan la RFI România.

Impactul economic al reformelor

Guvernul estimează economii de 3,37 miliarde de lei pentru 2026 și de 5,77 miliarde de lei anual începând din 2027. Aceste modificări includ reducerea sporurilor, tăieri de personal și reorganizări administrative.

„Cine a făcut reducerea cheltuielilor anul trecut va beneficia de o ajustare proporțională în aplicarea procentului de reducere pentru 2026”, a precizat Dogioiu.

Măsuri pentru transparență fiscală

În plus, autoritățile vor extinde obligația de publicare a listelor contribuabililor fără restanțe, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale. Aceste liste vor fi actualizate regulat, promovând un comportament fiscal responsabil.

Guvernul intenționează să adopte reglementări care să permită primăriilor să externalizeze serviciile de colectare a creanțelor fiscale locale, stabilind condițiile necesare pentru această procedură.

„Aceste modificări urmăresc creșterea transparenței fiscale și încurajarea comportamentului responsabil în achitarea obligațiilor fiscale”, a transmis Executivul.

