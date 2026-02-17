Reducerile vor fi mai mici decât cele anterioare, iar unele categorii sociale, cum ar fi românii cu dizabilități, vor beneficia de scutiri specifice.

Vechile reduceri pentru locuințe vechi

Înainte de creșterea semnificativă a impozitelor pe locuințe, aplicată în acest an, proprietarii beneficiau de reduceri procentuale în funcție de vechimea clădirilor:

50% pentru clădiri mai vechi de 100 de ani

30% pentru cele între 50 și 100 de ani

10% pentru cele între 30 și 50 de ani.

Aceste facilități au fost eliminate, determinând un impact financiar major pentru mulți români, proprietari ai locuințelor.

Noile reduceri pentru casele românilor

Potrivit unor surse oficiale din coaliția de guvernare, se intenționează reintroducerea acestor reduceri, dar în proporții mai mici, astfel:

clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani ar putea beneficia de o reducere de 15%

cele mai vechi de 100 de ani de o reducere de 25%.

Aceste modificări ar putea fi aplicate pentru toate locuințele vechi, nu doar pentru cele clasificate drept monumente istorice.

„Există o variantă de lucru susținută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susținut-o. (…) Din punctul nostru de vedere și al UDMR, pentru că ei au propus și noi am susținut, aceste lucruri trebuie să revină și vor fi prezentate. Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Guvernul pregătește scutiri pentru românii cu dizabilități

În cazul persoanelor cu dizabilități, coaliția a discutat despre o reducere de 50% a impozitului pentru prima locuință, care reprezintă domiciliul acestora, și o reducere similară pentru primul autovehicul, cu condiția ca acesta să aibă o capacitate cilindrică mică.

„A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Alte măsuri fiscale și administrative și impactul lor

În paralel, Guvernul a finalizat un pachet de reforme economice și administrative care include măsuri de reducere a costurilor din administrație și modificări fiscale.

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în administrația centrală va începe în 2026, iar numărul de posturi din administrația locală va fi redus cu 30% până în 2027. Aceste măsuri ar urma să genereze economii de 3,37 de miliarde de lei în 2026 și 5,77 de miliarde de lei anual începând cu 2027.

De asemenea, proiectul de lege pregătit include schimbări precum plata imediată a impozitului pentru mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an, precum și simplificarea procedurii de radiere a acestora.

Reforma administrației locale

Ministrul dezvoltării, Attila Cseke, a anunțat că reforma administrației publice locale va avea un impact bugetar anual de 1,7 miliarde de lei, urmând să fie adoptată prin ordonanță de urgență după finalizarea avizării.

Coaliția de guvernare a stabilit că aceste reforme vor fi prioritare, iar Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pentru implementarea lor.

Amintim că Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele din ianuarie 2026, ceea ce a generat valuri de nemulțumiri în rândul populației. Pe 3 februarie, UDMR, partid condus de Kelemen Hunor, a anunțat că inițiază oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele, în limitele legii, și să reintroducă facilități fiscale, cu prioritate pentru cei vulnerabili și pentru cei cu dizabilități.

Mai mult, Kelemen Hunor i-a cerut lui Bolojan, tot pe 3 februarie, să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută, „altfel, Guvernul pică până în iunie”. Premierul a cerut timp să se gândească și să analizeze propunerea împreună cu Ministerul de Finanțe.

