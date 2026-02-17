Reducerile vor fi mai mici decât cele anterioare, iar unele categorii sociale, cum ar fi românii cu dizabilități, vor beneficia de scutiri specifice.

Vechile reduceri pentru locuințe vechi

Înainte de creșterea semnificativă a impozitelor pe locuințe, aplicată în acest an, proprietarii beneficiau de reduceri procentuale în funcție de vechimea clădirilor:

  • 50% pentru clădiri mai vechi de 100 de ani
  • 30% pentru cele între 50 și 100 de ani
  • 10% pentru cele între 30 și 50 de ani.

Aceste facilități au fost eliminate, determinând un impact financiar major pentru mulți români, proprietari ai locuințelor.

Noile reduceri pentru casele românilor

Potrivit unor surse oficiale din coaliția de guvernare, se intenționează reintroducerea acestor reduceri, dar în proporții mai mici, astfel:

  • clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani ar putea beneficia de o reducere de 15%
  • cele mai vechi de 100 de ani de o reducere de 25%.

Aceste modificări ar putea fi aplicate pentru toate locuințele vechi, nu doar pentru cele clasificate drept monumente istorice.

Există o variantă de lucru susținută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susținut-o. (…) Din punctul nostru de vedere și al UDMR, pentru că ei au propus și noi am susținut, aceste lucruri trebuie să revină și vor fi prezentate. Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Guvernul pregătește scutiri pentru românii cu dizabilități

În cazul persoanelor cu dizabilități, coaliția a discutat despre o reducere de 50% a impozitului pentru prima locuință, care reprezintă domiciliul acestora, și o reducere similară pentru primul autovehicul, cu condiția ca acesta să aibă o capacitate cilindrică mică.

„A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Alte măsuri fiscale și administrative și impactul lor

În paralel, Guvernul a finalizat un pachet de reforme economice și administrative care include măsuri de reducere a costurilor din administrație și modificări fiscale.

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% în administrația centrală va începe în 2026, iar numărul de posturi din administrația locală va fi redus cu 30% până în 2027. Aceste măsuri ar urma să genereze economii de 3,37 de miliarde de lei în 2026 și 5,77 de miliarde de lei anual începând cu 2027.

De asemenea, proiectul de lege pregătit include schimbări precum plata imediată a impozitului pentru mașinile achiziționate, înmatriculate și vândute în același an, precum și simplificarea procedurii de radiere a acestora.

Reforma administrației locale

Ministrul dezvoltării, Attila Cseke, a anunțat că reforma administrației publice locale va avea un impact bugetar anual de 1,7 miliarde de lei, urmând să fie adoptată prin ordonanță de urgență după finalizarea avizării.

Coaliția de guvernare a stabilit că aceste reforme vor fi prioritare, iar Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pentru implementarea lor.

Amintim că Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele din ianuarie 2026, ceea ce a generat valuri de nemulțumiri în rândul populației. Pe 3 februarie, UDMR, partid condus de Kelemen Hunor, a anunțat că inițiază oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele, în limitele legii, și să reintroducă facilități fiscale, cu prioritate pentru cei vulnerabili și pentru cei cu dizabilități.

Mai mult, Kelemen Hunor i-a cerut lui Bolojan, tot pe 3 februarie, să scadă taxele și impozitele cu până la 50 la sută, „altfel, Guvernul pică până în iunie”. Premierul a cerut timp să se gândească și să analizeze propunerea împreună cu Ministerul de Finanțe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce pensie primește o femeie după 20 de ani de muncă în Germania: „Am crezut că este o greșeală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Elle.ro
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
gsp
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
GSP.RO
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.RO
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Parteneri
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Libertateapentrufemei.ro
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Ce este terorismul nihilist, noul val prin care sunt radicalizați tinerii: nimic nu contează, totul trebuie distrus. Un criminal german care trăia în România, folosit ca exemplu
Știri România 14:52
Ce este terorismul nihilist, noul val prin care sunt radicalizați tinerii: nimic nu contează, totul trebuie distrus. Un criminal german care trăia în România, folosit ca exemplu
Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Știri România 13:48
Alertă la MAI, după codul portocaliu de viscol și ninsori anunțat de ANM: Ce instrucțiuni au primit Comitetele pentru Situații de Urgență
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Fanatik.ro
De câte puncte are nevoie CFR Cluj ca să ajungă în play-off?! Daniel Pancu surprinde: “FCSB va fi 100%! N-au cum”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge”
Stiri Mondene 15:08
Cum reușește Mădălina Ghenea să arate impecabil la 38 de ani fără dietă. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată: „Faceți analizele de sânge”
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri”
Stiri Mondene 14:31
Ce activități are Laura Cosoi de când este însărcinată. Actrița va naște în curând al cincilea copil. „Planuri, planuri, planuri”
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
ObservatorNews.ro
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax.ro
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani
KanalD.ro
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani

Politic

Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură - Video
Politică 14:58
Norma de hrană pentru militarii români va rămâne, Radu Miruţă nu vrea să taie ceva „care există de la Cuza încoace”. Câți bani s-ar strânge la buget din această măsură – Video
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Politică 12:30
Ceasurile politicienilor și ale oamenilor care au condus fotbalul românesc: ce poartă la mână Gigi Becali sau Cristi Borcea
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Fanatik.ro
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată