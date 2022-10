Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Utilizarea fotografiei „a fost făcută necorespunzător şi fără aprobarea autorităţilor slovene”, a declarat Dragan Barbutovski, consilier al biroului premierului Robert Golob.

Anterior, guvernul sloven a publicat o serie de tweet-uri în limba engleză în care denunţa faptul că „fotografia folosită de Ministerul rus de Externe pe Twitter” este „o fotografie a Agenţiei Slovene pentru Deşeuri Radioactive (ARAO)”.

It was used for professional presentations for the general and interested public as an explanatory material. The photo shows smoke detectors that are subject to general use. — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

They contain a radioactive source, but not any of radioactive sources listed in the table below the photo. The photo was published without the knowledge of ARAO. — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

Ministerul rus de Externe a postat luni pe Twitter următorul mesaj, tot în limba engleză: „Ministerul rus al Apărării: conform informaţiilor de care dispunem, două organisme ucrainene au primit ordinul să creeze #bomba murdară”.

? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.



☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK — MFA Russia ?? (@mfa_russia) October 24, 2022

Textul a fost ilustrat cu fotografii reprezentând în special o centrală nucleară, un loc de depozitare a deşeurilor radioactive, reactoare de cercetare ştiinţifică precum şi saci din plastic care conţin uraniu şi plutoniu uzaţi.

Cuvântul „radioaktivno”, care înseamnă „radioactiv” în slovenă, se afla pe sacii din plastic care apăreau într-una dintre fotografiile prezentate de ruși.

⚠️ @mod_russia: The Kiev regime plans to camouflage the explosion of this kind of ordnance under an extraordinary effect of Russian low-power nuclear warhead that contains highly enriched uranium in its charge.



? https://t.co/wPxeFNQDWh pic.twitter.com/XKeSN0nQgN — MFA Russia ?? (@mfa_russia) October 24, 2022

Acuzațiile privind „bomba murdară”, reluate de Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia are cunoştinţă despre planurile Ucrainei de a utiliza o „bombă murdară”, reluând o acuzaţie nefondată făcută în mod repetat de Moscova în ultimele zile, notează Reuters.

SUA, Europa şi NATO au calificat acuzaţia împotriva Ucrainei drept o invenţie a Rusiei, în timp ce guvernul ucrainean a avertizat că Rusia denunţă adesea astfel de probleme atunci când intenţionează să folosească ea însăşi arme interzise, cel mai adesea sub „steag fals” şi apoi să dea vina pe Kiev, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.

O „bombă murdară” este alcătuiră din explozibili convenţionali înconjuraţi de materiale radioactive destinate să fie diseminate în praf în momentul exploziei.

