Acesta sunt defalcate astfel:

5 miliarde de lei rambursări de TVA cu o scadenţă mai mare de 60 de zile

5 miliarde de lei pentru licitaţii și cheltuieli aprobate de Compania Națională de Investiții (CNI), care nu au fost trecute clar

12 miliarde de lei din supracontractarea din programele de investiţii;

10 miliarde de lei din cofinanţarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

13 miliarde de lei – cheltuieli suplimentare cu dobânzile. Mai exact, cheltuielile cu dobânzile plătite de stat pentru împrumuturile sale vor fi în acest an de 55 de miliarde de lei, față de cele 42 trecute în buget.

Boloș îl acuză pe Ciolacu

Dezvăluirile vin în contextul în care fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a spus că l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu cu privire la deficit, dar acesta i-ar fi spus că „îl doare în organul genital” de deficit.

Urmare a deficitului imens, România a majorat TVA și alte taxe în acest an, iar acum trebuie să ia și alte măsuri de reformă.

Acuzațiile lui Ghinea

Cristian Ghinea, fost ministru USR al Fondurilor Europene, a acuzat că Guvernul și-a dat singur o exceptare de la legea privind responsabilitatea fiscal-bugetară.

„Mai țineți minte asta iarnă când i-am cerut lui Ciolacu bugetul și apoi intrăm la guvernare? Și s-au hăhăit. Cum stătea Boloș ministru lângă celălalt Marcel și nu dădea nimic? Cum ziceau «iexperții» ăia care molfăie vorbe pe banii PSD-PNL la tv că USR sunt niște scandalagii, că oamenii serioși intră și apoi vedem, că bugetu e așa o magie, nu se dă, bla bla. Păi, așa suntem noi mai tocilari și știm excel și cifre. Și nu se pupa nimic cu nimic și era evident bullshit ce prezenta marea alianță USL”, a scris Ghinea pe Facebook.

