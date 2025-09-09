„Când i-am spus domnului… «Domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap»… Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Boloș. „Am informat de cel puţin şase ori atât prim-ministrul, prima dată pe data de 18 august 2024. Şi după aceea informările au fost lunare”, a adăugat el.

În replică, Marcel Ciolacu a negat și a spus că el nu vorbește urât: „Eu nu… Nici cu colegii foarte apropiați, nici cu prietenii nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu îl am”.

Video: YouTube / Observator News

Marcel Boloș a fost ministru PNL al finanțelor în primul guvern condus de Marcel Ciolacu, adică în perioada iunie 2023-decembrie 2024. Libertatea a dezvăluit acum doi ani că Boloș i-a spus lui Ciolacu încă din august 2023 că vrea să își dea demisia, la doar două luni după numirea ca ministru. Boloș era nemulțumit de discuțiile din Coaliție pe tema măsurilor fiscale, cu care el nu era de acord.

De atunci, Boloș a mai amenințat cu demisia în discuțiile cu Ciolacu, iar relația cu fostul premier nu a fost deloc apropiată, deși cei doi au păstrat aparențele în public.

Anul trecut, România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

