Având în vedere că Trump a exclus o a doua dezbatere cu Harris, CBS News – care rămâne cea mai bine cotată emisiune de știri din țară, atrăgând 11 milioane de telespectatori săptămâna trecută pentru premiera celui de-al 57-lea sezon – ar oferi echipelor de campanie o ultimă audiență, cu 29 de zile înainte de ziua alegerilor.

Echipa lui Harris este în discuții active cu „60 Minutes”. Surse din anturajul lui Donald Trump spun că un interviu este în curs de stabilire. O persoană familiarizată cu negocierile a tachinat: „Nimeni nu obține ratinguri ca președintele Donald J. Trump”.

În 2020, un episod din emisiunea „60 Minutes” cu interviuri cu Trump și Joe Biden a atras 17,4 milioane de telespectatori, cea mai mare audiență a emisiunii în ultimii doi ani.

Dezbaterea Trump-Harris din 10 septembrie a fost urmărită de 67,1 milioane de telespectatori pe 17 rețele, conform numărătorii Nielsen.

„60 Minutes” a făcut pasul neobișnuit de a dezvălui detalii despre cele două interviuri într-un reportaj realizat de David Bauder de la AP, pe 12 septembrie.

Scott Pelley a fost desemnat să-l intervieveze pe Trump, iar Bill Whitaker ar intervieva-o pe Harris. Candidații Tim Walz și JD Vance, sunt, de asemenea, invitați să participe.

„60 Minutes” speră la ce este mai bun, chiar și după ce Trump s-a enervat în timpul interviului său cu Lesley Stahl din 2020 și a postat propriul său videoclip înainte de difuzarea episodului.

„Sunt încrezător că acest lucru va funcționa”, a declarat Bill Owens, producătorul executiv al emisiunii, pentru AP.

„Pentru oricare dintre campanii, nu ar fi o imagine grozavă dacă ar refuza oportunitatea de a fi la „60 Minutes”.

„Este prea târziu, votul a început deja”

Ieri, Kamala Harris a acceptat o invitație CNN pentru o a doua dezbatere, pe 23 octombrie. Dar Trump a spus mai târziu, la un miting în Wilmington: „Este prea târziu, votul a început deja”.

Dezbaterea VP ( Vance vs Walz) va avea loc la 1 octombrie la New York, găzduită de CBS. Harris va lipsi de la dineul caritabil Al Smith din Manhattan, care are loc pe 17 octombrie, un eveniment tradițional pentru candidații la președinție pentru a face campanie într-un stat important.

Un oficial de campanie a declarat pentru Axios că echipa lui Harris „le-a spus organizatorilor că este dispusă să participe la evenimentul lor în calitate de președinte. Ar fi unul dintre primii președinți în funcție care ar participa la acest evniment”.

Kamala, tot mai populară printre votanți

Pe de altă parte, sondajele privind preferințele alegătorilor o situează pe Kamala Harris pe primul loc în cursa pentru Casa Albă.

Conform Reuters, aceasta îl devansează pe rivalul republican Donald Trump cu 5 puncte procentuale într-un sondaj NBC News publicat duminică, care a arătat că popularitatea sa a crescut de când este candidatul democrat la președinție.

Întrebați ce părere au despre Harris de când candidează, 48% dintre cei 1 000 de alegători intervievați au declarat că au o părere pozitivă, față de 32% în iulie.

Întrebați despre Trump, 40% dintre cei intervievați au declarat că îl văd pozitiv, față de 38% în iulie, a precizat postul de știri.

Sondajul, realizat în perioada 13-17 septembrie, are o marjă de eroare de 3 puncte procentuale.

Un sondaj CBS News separat a arătat, de asemenea, că Harris este înaintea lui Trump, cu 4 puncte procentuale, 52% la 48%, în rândul alegătorilor, cu o marjă de eroare de plus sau minus 2 puncte procentuale.

Rezultatele sunt în mare măsură în concordanță cu alte sondaje naționale recente, inclusiv cele realizate de Reuters/Ipsos, care arată o competiție strânsă înainte de alegerile din 5 noiembrie.

În timp ce sondajele naționale oferă semnale importante cu privire la opiniile electoratului, rezultatele Colegiului Electoral pentru fiecare stat în parte determină câștigătorul, o mână de state urmând să decidă rezultatul alegerilor.

Prima femeie care ar ajunge președinte

Trump, în vârstă de 78 de ani, se află la a treia candidatură consecutivă la Casa Albă, după ce a pierdut în fața lui Joe Biden în 2020, înfrângere pe care continuă să o pună în mod fals pe seama fraudei electorale generalizate, în timp ce se confruntă cu acuzații penale pentru eforturile sale de a anula rezultatele alegerilor.

Harris, în vârstă de 59 de ani, este un fost senator și procuror american care lucrează sub conducerea lui Biden. Ea ar fi prima femeie care ar ocupa funcția de președinte în cei 248 de ani de istorie a națiunii.

Amy Walter, editor și redactor-șef al publicației Cook Political Report, a declarat pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC: „Ea a reușit să schimbe această cursă, care era un referendum privindu-l pe Joe Biden, într-o cursă care este un referendum în ceea ce-l privește pe Donald Trump”.

