Scopul investiției este modernizarea și creșterea eficienței centralei, un pas important pentru securitatea energetică a României.

Contractul pentru centrala Râul Mare Retezat, semnat cu o asociere internațională

„Vorbim despre o centrală de sistem, construită pentru a acoperi vârful de consum și pentru a asigura stabilitatea și echilibrarea Sistemului Energetic Național. Investim în retehnologizarea unei centrale profitabile. Ne dorim ca și centrala de la Râul Mare-Retezat să ajungă în poziția pe care o merită”, a declarat CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Badea.

Procedura de achiziție a fost lansată de Hidroelectrica în 2025, iar contractul a fost atribuit asocierii formate din Andritz Hydro GmbH și Cobra Instalaciones Y Servicios S.A., liderul asocierii.

Partenerii sunt susținuți de mai mulți subcontractanți români, inclusiv Las Prom S.R.L. și Electromontaj Carpați S.A.

Deși estimarea inițială a proiectului era de 193,3 milioane de euro, valoarea finală s-a stabilit la 188,4 milioane de euro, fără TVA. Raportul procedurii a fost aprobat pe 28 aprilie 2026.

Foto: Hidroelectrica

Centrala Râul Mare Retezat, modernizată pentru a recupera 135 MW

Centrala Râul Mare Retezat, cu o putere instalată de 335 MW, a funcționat până acum la doar 200 MW din cauza limitărilor tehnice ale echipamentelor vechi.

„Investiţia vizează pregătirea centralei pentru un nou ciclu de viaţă operaţională, prin înlocuirea principalelor echipamente electromecanice şi implementarea unor soluţii tehnologice moderne”, au explicat reprezentanții Hidroelectrica în comunicat.

Se estimează că retehnologizarea va aduce în exploatare încă 135 MW, sporind astfel capacitatea de producție și contribuind la susținerea Sistemului Energetic Național (SEN).

Tehnologii moderne la Râul Mare Retezat, pentru eficiență energetică

Proiectul va include instalarea unor turbine Francis verticale de ultimă generație, modernizarea generatoarelor și a sistemelor de excitație și automatizare.

În plus, centrala va fi integrată complet în sistemele SCADA, vor fi reabilitate infrastructurile electrice și constructive și vor fi implementate sisteme avansate de securitate și protecție la incendiu.

„Obiectivul este ca Hidroelectrica, acționarii săi și Sistemul Energetic Național să beneficieze de cele mai bune rezultate. Este un proiect amplu, care va antrena forță de muncă locală, know-how și expertiză din partea partenerilor noștri, astfel încât să obținem cele mai bune rezultate din perspectiva eficienței operaționale, a costurilor și a utilizării resursei de apă, care devine din ce în ce mai valoroasă”, a declarat Bogdan Badea, președinte al directoratului Hidroelectrica.

Modernizarea promite să reducă costurile de operare, să îmbunătățească fiabilitatea și disponibilitatea instalațiilor și să consolideze rolul centralei Râul Mare Retezat în asigurarea stabilității energetice a României.

Anunțul privind semnarea acestui contract a fost făcut joi, atunci când CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunțat că se retrage din cursa pentru şefie și acuză presiuni politice: „Dacă se vrea întoarcerea la tătucul care le știe pe toate, nu, mulțumesc”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE