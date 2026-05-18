Compania are în plan trei noi proiecte de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate cumulată de 680 MWh și o putere totală de 170 MW, cu o durată de stocare rar întâlnită pe piața locală: patru ore.

Proiectele majore de la Retezat și Ruieni

Două dintre noile instalații vor fi amplasate în proximitatea centralelor hidroelectrice Retezat și Ruieni, pentru care studiile de fezabilitate au fost deja finalizate intern de către Hidroelectrica.

Conform raportului, proiectul de la CHE Retezat va avea o putere instalată de 90 MW și o capacitate de stocare de 360 MWh.

„Departamentul Proiectare al SPEEH Hidroelectrica S.A. a elaborat Studiul de Fezabilitate «Instalație de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Retezat», avizat favorabil în CTE-HE (…). A fost întocmită Nota de Fundamentare către Directorat pentru aprobarea titlului de investiție”, se arată în raportul companiei.

Proiectul de la CHE Ruieni, avizat de asemenea în CTE-HE, va avea o putere de 50 MW și o capacitate de 200 MWh. „A fost întocmită Nota de Fundamentare către Directorat pentru aprobarea titlului de investiție”, se mai precizează în raportul Hidroelectrica.

Proiect în fază incipientă la Tudor Vladimirescu

Pe lângă acestea, Hidroelectrica lucrează la un proiect aflat în stadiu preinvestițional, situat la Tudor Vladimirescu.

Acesta presupune o capacitate de stocare de 120 MWh și o putere instalată de 30 MW.

„Au fost analizate oportunitățile de implementare a sistemelor de stocare cu baterii în funcție de existența arhitecturii de racordare la SEN, a amplasamentelor aflate în proprietatea Hidroelectrica pentru realizarea acestora și de asigurare a exploatării lor prin utilizarea personalului existent, astfel încât să fie asigurată optimizarea costurilor generate de implementare”, conform documentului citat.

Proiecte Hidroelectrica, aproape de finalizare

Pe lângă noile inițiative, Hidroelectrica are în desfășurare două proiecte deja avansate.

Instalația de la Crucea, cu o capacitate de 72 MWh (36 MW pentru două ore), este aproape gata, având deja autorizația de înființare emisă de ANRE.

Conform estimărilor, aceasta va deveni operațională cel târziu în luna iulie 2026, devansând termenul inițial. Proiectul este dezvoltat împreună cu companiile românești Prime Batteries și Enevo.

În același timp, proiectul de la Porțile de Fier 2, o instalație de stocare cu o capacitate de 256 MWh și o putere de 64 MW, parcurge în prezent procedurile de achiziție.

Scopul său este „reducerea/compensarea parțială a dezechilibrelor create în SEN de centralele electrice pe surse regenerabile prin mutarea producției hidro în anumite intervale orare” și „furnizarea de servicii tehnologice de sistem cu produse conforme”.

De asemenea, Hidroelectrica se pregătește să demareze primul său proiect de panouri fotovoltaice flotante. „Proiectul Pilot Nufărul”, care va fi implementat în județul Olt, pe lacul de acumulare al Centralei Hidroelectrice Ipotești, urmează să primească autorizația ANRE.

Licitații contestate pentru Porțile de Fier 2

Procesul de atribuire a contractului pentru Porțile de Fier 2 a întâmpinat însă obstacole. În ianuarie 2026, Hidroelectrica a desemnat inițial câștigătoare oferta companiei Electrogrup.

Ulterior, Synergy Construct, al cărei proiect fusese respins, a contestat decizia.

După reevaluare, luna trecută, Synergy Construct a fost numită câștigătoare, însă această decizie a fost contestată la rândul său de Electrogrup.

