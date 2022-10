„Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan de două săptămâni, pentru revigorare, pentru refacere… nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut.

Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (…) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!”, a spus Horia Moculescu, pentru Antena Stars, conform Spynews.

În schimb, Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a făcut mai multe declarații despre starea de sănătate a compozitorului. „Horia o să meargă luna aceasta, câteva zile, la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, la tratament. A mai fost acolo, nu este prima dată! Știu că are anumite probleme medicale, un TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp. Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări.

A fumat mult în viață asta. Îmi spunea mereu, atunci când vorbeam cu el, că fumatul este cea mare greșeală a sa. El a făcut și mult sport la viața lui: atletism, rugby, tenis, înot și schi și asta a reușit să îi mai salveze sănătatea. Îmi zicea mereu să fac mișcare și vreau să îți mărturisesc că de doi ani m-am apucat serios de făcut sport. Totul datorită lui”, a spus pentru Click! Mariana Moculescu, în urmă cu câteva zile.

Tot ea a mai dezvăluit cu ce alte probleme de sănătate se mai confruntă Horia Moculescu în ultima perioadă. „Mai știu și că Horia are picioarele slăbite. Îl dor foarte tare, de aceea merge și greu pe stradă plus că urcă scările la fel de greu. Nidia are mare grija de el, îl iubește enorm. Horia este un bărbat prețios! Îți dai seama ce ne-am face fără el. El ține casa singur… o casă mare de 140 de metri pătrați.

Horia este îngerul nostru păzitor, al meu și al Nidiei, pe Pământ. Țin foarte mult la Horia. Noi două îl avem doar pe Horia. El este singura noastră familie, alte rude nu mai avem. Nici nu vreau să mă gândesc la alte lucrurile mai rele care i se pot întâmpla. Gândesc doar lucruri pozitive, nimic mai mult”, a mai spus Mariana Moculescu.

Horia Moculescu și Mariana au împreună o fiică, pe Nidia.

