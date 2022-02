Agenții i-au prins sâmbătă dimineață în flagrant pe hoții care au spart Primăria Mărzănești, din județul Teleorman, de unde au furat mai multe tablete care trebuiau să ajungă la elevi, dar și importante sume de bani care trebuiau să ajungă la mai multe firme.

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului Județean de Poliţie Giurgiu, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale, au surprins în flagrant, 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 43 de ani, care se deplasau cu un autoturism, în care au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri și valori sustrase dintr-o instituție din județul Teleorman”, transmite Poliția Capitalei.

În autoturism și asupra bărbaților s-au găsit peste 65.000 lei, 1500 de euro și 20 de tablete, destinate unor unități de învățământ.

Hoții nu erau la primul atac de acest fel, ei fiind deja în vizorul polițiștilor de mai multă vreme. Poliția era pe urmele lor încă de la începutul lunii ianuarie când Secția 18 Poliție a fost sesizată, de către administratorul unei societăți comerciale cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în punctul de lucru, de unde au sustras bani și bunuri, ulterior a fost înregistrată și o altă sesizare, de la un alt reprezentant, care reclama același tip de infracțiune.

O sesizare similară a fost formulată și către o secție de poliție din Sectorul 4, în acest caz cercetările fiind preluate de Serviciul Investigații Criminale Sector 4.

În urma documentarii cazurilor, sub supravegherea unităților de parchet, a rezultat presupunerea rezonabilă că în toate aceste cazuri ar fi acționat aceleași persoane.

„Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și pentru stabilirea întregii activități infracționale”, mai transmite Poliția Capitalei.

