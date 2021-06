Înotătorul hunedorean Avram Iancu a pornit duminică dimineață antrenamentul pe râul Bega din Timișoara. El va înota timp de 12 ore, de la ora 9.00 la 21.00, încontinuu. Iancu nu va atinge deloc malul şi nici barca însoţitoare, în tot acest timp.

„Va fi un antrenament pe cinste, un antrenament foarte bun de 12 ore, neîntrerupt, de la 9 dimineaţa, la 21.00 seara. Am ales acest loc pentru că îmi place foarte mult Timişoara, este oraşul schimbării, iar după ce am trecut înot Canalul Mânecii, la Aeroportul din Timişoara am aterizat”, a explicat înotătorul.

Cursa de 12 ore este unul dintre antrenamentele premergătoare încercării de a realiza un nou record mondial de înot de anduranță. Pe 17 iulie, în Ungaria, Avram Iancu va înota în lacul Balaton 72 de ore fără oprire, pe o distanță de 150 de kilometri, a relatat publicația locală Opinia Timișoarei.

„Actualul record este de 67 de ore şi 16 minute, ori eu mi-am propus să înot trei zile şi trei nopţi încontinuu, adică 72 de ore, prin dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria, voi înota şi 150 de kilometri. Va fi teribil de greu, dar nimic nu este imposibil, dacă crezi cu adevărat”, a declarat Avram Iancu, înainte de a începe cursa.

Avram Iancu este bibliotecar în Petroşani, judeţul Hunedoara, şi este cunoscut pentru performanţele sale sportive, fiind deținătorul recordului românesc la înot de anduranță, reușind în 2020 să înoate în apele Dunării timp de 36 de ore și 29 de minute.

El a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanță de 2.860 de kilometri.



