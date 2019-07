De Dana Aramă,

Incidentul a avut loc la o clinică din Berazategui, unde femeia în vârstă de 66 de ani a mers pentru a-i fi amputat un picior, însă medicii i-au amputat piciorul sănătos.

Fiica pacientei, Mayra, a explicat că și-a dat seama de eroare când a ajuns la mama sa în salon.

„Am mers cu soțul meu și el mi-a spus că i-au tăiat alt picior. Nu mi-a venit să cred. Am ridicat cearșaful și am văzut că mamei mele i se amputase piciorul stâng în loc de cel drept, unde avea probleme. Am luat-o la fugă din salon pentru a vorbi cu medicii”, a povestit Mayra.

„L-am întrebat pe doctorul Cardozo ce a făcut. Nu știa ce să-mi spună. A încercat apoi să-mi explice că observase o altă infecție la piciorul sănătos, dar spunea lucruri care nu aveau sens”, a ad[ugat fiica pacientei, potrivit Infobae.

Mayra a depus plângere în urma celor întâmplate, iar ulterior și-a mutat mama la un alt centru medical.

