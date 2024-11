Cum oprim fenomenul, pentru a nu fi afectată vederea copilului în procesul de creștere? Vă prezentăm MiYOSMART, tehnologia inovatoare de la HOYA ce reușește cu succes să țină sub control miopia, prin simpla purtare a ochelarilor de vedere.

Miopia este un viciu de vedere cunoscut de zeci de ani și corectat prin simpla purtare a ochelarilor. Dar această conduită, care urmărește doar îmbunătățirea vederii, va atrage o creștere a dioptriei sau riscuri care amenință sănătatea ochiului pe termen lung.

Care este cauza vederii neclare la distanță și de ce se intensifică în cazul copiilor?

Vederea încețoșată la distanță, cauzată de miopie, dă semne începând cu primii ani de școală. Cauza este fiziologia ochiului, care în cazul miopiei nu permite formarea imaginii la nivelul retinei, ci în fața ei, la o mică distanță. De aceea, ochiul face un efort suplimentar pentru a focaliza, dar din păcate, fără succes. Iar astfel, copilul resimte oboseală după o zi de școală, uneori însoțită chiar de dureri de cap.

Alte semne care pot semnala prezența miopiei la copil:

Mijirea ochilor atunci când privește la distanță;

Căscatul frecvent;

Palmele transpirate;

Nevoia accentuată de odihnă după școală.

În cazul în care apar aceste simptome, este necesară prezentarea la un cabinet specializat în testarea vederii, unde poate fi pus un diagnostic corect.

Ce trebuie făcut în cazul miopiei?

Cum spuneam, simpla corectare a vederii nu este suficientă. Odată cu procesul de creștere al copilului și a ochiului, implicit, defectul de vedere se amplifică. De aceea, trebuie adoptate soluții de încetinire a progresiei miopiei.

Tehnologia MiYOSMART de la HOYA a fost special creată pentru a rezolva această problemă, prin simpla purtare a unor ochelari prevăzuți cu lentile inteligente.

Tehnologia revoluționară Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) (segmente multiple încorporate de defocalizare) este rezultatul unei cercetări valoroase, în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Hong Kong.

Tehnologia D.I.M.S. reușește cu succes să corecteze viciul de refracție, suprafața lentilei fiind prevăzută cu o zonă de tratament în formă de faguri ce încetinește progresia miopiei. Astfel, alternând zona de focalizare cu cea de defocalizare, lentilele reușesc să ofere pacienților miopi o vedere clară și simultan să încetinească progresia miopiei.

Rezultatele încetinirii miopiei cu MiYOSMART

Studiile clinice au arătat că lentilele MiYOSMART reușesc să încetinească progresia miopiei cu aproximativ 60%, în unele cazuri reușind chiar să o oprească de tot din evoluție (circa 21,5% din cazuri). (Studiul „Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial”, care îi are ca autori pe: Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. a fost realizat de-a lungul a doi ani de zile și a fost publicat în British Journal of Ophthalmology, în data de 29 Mai 2019.)

Miopia – o îngrijorare globală

Soluția vine în contextul unei îngrijorări manifestate la nivel global, care a fost formulată pentru prima dată în lucrarea “Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050” (de către cercetătorii Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S.). Aceasta estimează că până în anul 2050, ar putea fi afectați de miopie până la 5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația globală.

Creșterea alarmantă a incidenței miopiei este direct asociată cu stilul de viață, tot mai mult orientat către activități desfășurate în interior ce solicită vederea de aproape, precum și cu expunerea la ecrane digitale încă de la vârste mici. De aceea, specialiștii recomandă minimum două ore pe zi petrecute în aer liber, unde ochii sunt expuși la lumină naturală și la un spectru larg de vedere.

