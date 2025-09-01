Ancorare îndelungată în Turcia

Iahtul de lux aparține oligarhului rus Roman Abramovici și dispune de facilități extravagante. Printre acestea se numără 18 apartamente, două heliporturi, mai multe piscine și chiar un submarin.

În ultimii trei ani, Eclipse a fost ancorat în portul Marmais din Turcia. În tot acest timp, iahtul a funcționat neîntrerupt pentru a preveni deteriorarea interioarelor. Acest lucru a însemnat un consum zilnic de o tonă de motorină.

Motivul staționării îndelungate în Turcia este legat de sancțiunile impuse lui Abramovici. Cu sancțiunile impuse de mai multe țări asupra conturilor sale, miliardarul și fostul proprietar al Chelsea FC a găsit în Turcia un refugiu pentru a-și continua afacerile.

Caracteristici impresionante

Deși nu mai deține titlul de cel mai mare iaht privat din lume, Eclipse rămâne unul dintre cele mai luxoase și avansate tehnologic. Construit în 2010 de șantierul naval german Blohm+Voss, iahtul are o lățime de 22 de metri.

Dotările sale includ:

Două heliporturi

Piscine transformabile în ringuri de dans

Sistem sofisticat de apărare antirachetă

Submarin integrat

Sistem anti-drone

Geamuri blindate

Tehnologie de navigație de ultimă generație

Colecție de artă valoroasă

Costuri de întreținere ridicate

Menținerea iahtului în stare optimă implică costuri semnificative. Climatizarea constantă necesară pentru protejarea operelor de artă consumă aproximativ o tonă de combustibil pe zi.

În plus, megaiahtul, ancorat în Albatros Marina de la sosirea sa în Rodos în martie 2022, a generat aproximativ 209.000 de dolari pe an în taxe de acostare în timp ce a rămas inactiv.

Viitorul lui Eclipse

Recent, iahtul a părăsit portul Albatros Marina pentru o revizie tehnică și estetică majoră. Aceasta va avea loc într-un șantier naval din Istanbul și ar putea costa în jur de 40 de milioane de dolari.

Deși Eclipse nu mai poate naviga în apele europene din cauza sancțiunilor impuse proprietarului său, iahtul rămâne un simbol al luxului extrem și al puterii financiare a oligarhilor ruși.

Cele mai scumpe iahturi din lume sunt construite folosindu-se cele mai noi tehnologii și pot fi personalizate pentru a satisface și cele mai ciudate dorințe ale proprietarilor precum heliport sau jacuzzi ori piscină pe puntea superioară.

