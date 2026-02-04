Dosarul a fost trimis către ÎCCJ în iunie 2022, iar de atunci instanța a stabilit 14 termene fără a lua o decizie pe fond. În acest caz, alături de Costel Alexe, mai sunt trimise în judecată alte trei persoane, potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Mită cu 22 de tone de tablă și țeavă

Rechizitoriul DNA arată că fostul ministru al mediului ar fi cerut produse siderurgice, precum tablă cutată, țeavă pătrată, țeavă rectangulară și rulouri de tablă, de la un reprezentant al unui combinat siderurgic.

În schimb, Costel Alexe ar fi promis că va aloca gratuit fabricii respective certificatele de emisii de gaze cu efect de seră și că va monitoriza măsurile luate pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme.

„Depozitul respectiv era unul dintre cele 68 de depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situația depozitelor menționate în cuprinsul hotărârii CJUE”, au explicat anchetatorii DNA.

Conform probelor administrate, bunurile siderurgice primite ar fi cântărit 22 de tone și ar fi fost livrate în două tranșe, pe 23 aprilie și 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei firme administrate de o persoană apropiată lui Costel Alexe, inculpată în același dosar. Valoarea acestora, estimată la 99.956 de lei, include contravaloarea produselor, manopera și transportul.

Contracte fictive pentru a masca mita

Anchetatorii susțin că directorul general al combinatului siderurgic, de asemenea inculpat în dosar, ar fi încercat să creeze o aparență de legalitate pentru livrarea bunurilor. Acesta le-ar fi cerut unor subalterne, și ele trimise în judecată, să încheie două contracte de sponsorizare cu o asociație controlată de ceilalți trei inculpați din dosar.

Procurorii DNA continuă să investigheze modul în care aceste foloase necuvenite au fost oferite și primite, acuzațiile principale fiind de luare de mită și instigare la delapidare.

