Replica „Navă de război rusă, du-te dracului” a fost rostită de grănicerii ucraineni de pe Insula Șerpilor la începutul invaziei ruse, în februarie. Răspunsul lor sfidător, după ce o navă rusă de război le-a cerut să se predea, a devenit atât de popular, încât Poșta ucraineană a scos timbre cu ea, iar ulterior au fost imprimate căni și tricouri, din vânzarea cărora a fost finanțată armata ucraineană.

Cetățeanul rus Igor Zabotin acuză acum că această replică i-a fost aplicată pe pașaport, cu o ștampilă, când a vrut să treacă din ucraina în România, săptămâna trecută.

Zabotin a distribuit pe Facebook imagini cu pașaportul său rusesc și o ștampilă nedatată, cu celebrele cuvinte scrise în chirilică, aplicată pe o pagină a documentului, lângă datele sale de identitate.

Bărbatul afirmă că ștampila a fost adăugată pe documentul său de „forțele de frontieră ucrainene”, pe 15 august, când a încercat să treacă prin punctul de control Porubne/Siret, în regiunea Cernăuți din sudul Ucrainei.

„Am părăsit granița ucraineană după îndeplinirea tuturor procedurilor și, în fața vămii românești, mi-am pregătit actele și mi-am deschis pașaportul”, a declarat el pentru Euronews. Atunci a descoperit ștampila.

„Nimeni nu mi-a spus nimic la granița ucraineană. Militari sau vameși, nu știu cine a făcut asta”, a precizat el.

Serviciul Gărzii de Stat de Frontieră din Ucraina nu a răspuns la solicitarea Euronews de a comenta acest caz.

Într-o altă postare pe Facebook, Zabotin spune că inițial i s-a refuzat intrarea în România din cauza unei probleme cu viza.

„Am trecut de primul punct de frontieră teafăr și nevătămat. La cel de-al doilea, nu mi s-a permis să intru, în ciuda tuturor declarațiilor oficiale că vor lăsa să intre cetățenii din țări terțe cu permise de ședere ucrainene și care au fost acolo în timpul războiului”, a scris Zabotin.

El mai afirmă că a fost obligat apoi să „petreacă noaptea” între granițele celor două țări și a făcut o comparație cu Tom Hanks în filmul „Terminalul”.

„Vameșii ucraineni mi-au luat pașaportul și mi-au spus să-mi petrec noaptea lângă magazinul duty-free de la punctul lor de control”, a adăugat el, pe Facebook. „Apoi, un polițist de frontieră ucrainean a venit și m-a trimis într-o zonă neutră.”

Acesta a declarat pentru Euronews că, între timp, a trecut în România printr-un alt punct de frontieră, că este „în siguranță” și că solicită „protecție temporară”.

Poliția Română de Frontieră a precizat pentru Euronews că ștampila nu a fost aplicată pe pașaportul lui Zabotin de către vameșii săi.

„În cazul în care un cetățean străin nu îndeplinește condițiile legale de intrare în țară (…) persoanei în cauză nu i se va permite intrarea în țară și i se va înmâna un formular în care se vor preciza motivele măsurii și modalitățile de contestare”, a transmis Poliția Română de Frontieră, într-un comunicat.

De asemenea, polițiștii români au confirmat pe Twitter că nu au aplicat ștampila cu litere chirilice, dezmințind astfel dezinformările din mediul online.

In reference to the issues appearing in the online environment, regarding the application of a stamp with Cyrillic letters in a passport, we make it clear that the we did not apply such a stamp. Regarding the photo attached, we can’t determine whether it is real or fake pic.twitter.com/074AamxuzA