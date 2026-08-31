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„Este un final de program PNRR şi aici trebuie să tragem nişte lecţii pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiţi-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro şi prin reduceri succesive am ajuns la puţin peste un miliard de euro, ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumaţi.

Şi asta înseamnă că de la 19 spitale câte am avut după ce s-a reaşezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situaţia să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanţări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naţionale”, a explicat Ilie Bolojan.

În acest context, premierul a vorbit despre necesitatea simplificării procedurilor de licitaţie, de autorizare şi de a avea profesionişti care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autorităţile locale.

8 spitale finalizate din cele 19 planificate prin PNRR

Conform premierului demis și interimar, din cele 19 spitale planificate inițial prin PNRR, doar opt au fost finalizate, restul proiectelor fiind transferate către alte surse de finanțare, precum fonduri europene de coeziune sau bugete naționale.

„Aceasta înseamnă ani de întârziere, ani în care pacienți și profesioniști din sănătate nu au avut condiții la fel de bune pentru a se trata”, a subliniat Bolojan, adăugând că este nevoie de simplificarea procedurilor de licitație și autorizare pentru viitoarele proiecte.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În cadrul evenimentului, Bolojan a vorbit de respectul său pentru școala de medicină și elita medicală din Târgu Mureș: „Sunt aici în semn de respect pentru miile de studenți care au fost pregătiți de-a lungul anilor și pentru profesioniștii care oferă servicii medicale de cea mai bună calitate. Târgu Mureșul este unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România”.

Lecții învățate din PNRR

Bolojan a atras atenția asupra necesității unor schimbări pentru a evita întârzierile în viitoarele proiecte.

„Este vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte și de a face parteneriate cu autoritățile locale. Acolo unde s-a procedat astfel, rezultatele sunt vizibile”, a spus șeful Executivului.

El a subliniat că finalizarea centrului din Târgu Mureș a fost posibilă datorită unui efort comun: „Știind ce s-a întâmplat cu alte investiții din PNRR care nu au fost finalizate, se cuvine să mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect – de la echipe de proiect, constructori, proiectanți, până la Ministerul Sănătății și autoritățile locale”.

Ultima zi a PNRR în sănătate

Evenimentul a marcat și încheierea programului PNRR pe domeniul sănătății, Bolojan subliniind importanța acestei investiții: „Unul din proiectele finanțate din fonduri europene este acest centru pe care îl veți folosi la Târgu Mureș”.

Premierul a adăugat că, în ultima perioadă, s-au depus eforturi susținute pentru a debloca finanțările și a finaliza proiectele restante, în pofida provocărilor birocratice.

Premierul a concluzionat că „lecțiile învățate din acest program trebuie să fie aplicate pentru a evita pierderea de timp și resurse la viitoarele proiecte”.

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