Fost primar al Oradei și actual șef al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan mărturisește că, venind din privat, a intrat neîncrezător, în 2005, în serviciul public. „Fusesem «beneficiarul» unor comportamente și nu-i puteam vedea decât în negru pe cei de la stat”, povestește el. În cei 17 ani care au trecut, a adunat și bune și rele despre sistemul bugetar, „o perspectivă rațională”, după propria expresie.

La „rele” se remarcă următorul moment, despre care politicianul susține că l-a perplexat.

„Acum câțiva ani de zile m-am dus la Ministerul Transporturilor. Trebuie să cer o părere, făceam un transfer de ceva. Și în biroul unui director scria, mare, pe perete: «Câinele moare de drum lung, iar prostul de grija (și aici era numele direcției respective din minister)»”.

Bolojan povestește că a rămas mut. „Mă uitam și nu-mi venea să cred. Cum vine asta, tu, funcționar public, cu funcție de director general în minister, să pui mesajul că oamenii, colegii care îți spun ceva, au o observație, poate un reproș, sunt de fapt niște proști și mor de grija ta și a direcției tale! Vă puteți imagina o asemenea chestiune?”.

„M-am dus înapoi, la secretarul general al ministerului. Și am întrebat: Măi, voi umblați prin birouri?”. ”De ce?”. ”Așa, poate mergeți, poate găsiți ceva”.

„Noi, politicienii, dacă nu recunoaștem că suntem una dintre cele mai antipatizate categorii sociale, înseamnă că nu știm pe ce lume trăim. Dar poate că publicul vrea să vadă și cealaltă față a sistemului de stat”. Bolojan afirmă că există și lucruri cu care oamenii din serviciul public se pot mândri.

Reputația lui Ilie Bolojan este aceea de ”tăietor de costuri”. Ca prefect, primar și, mai apoi, ca șef de Consiliu Județean, mereu a redus personalul. Uneori, cu 80%. Susține că, în timp, ajuns la 52 de ani și lucrînd deja de decenii cu oamenii din administrația publică, asta l-a făcut să vadă lucrurile și din unghiul acestora.

E și vârsta, recunosc, am trecut de 50 de ani, am o altă perspectivă. Cu tot respectul, am văzut parlamentari de 20 și ceva de ani. Eu însumi promovez tineri, dar parlamentar la 20 de ani? Cum poți tu să legiferezi serios, ce să legiferezi? În ce domeniu dacă tu ai devenit parlamentar de pe băncile facultății?

Ilie Bolojan, președinte CJ Bihor: