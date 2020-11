Imagine de senzație cu Loredana Groza de la 22 ani. Cum a pozat diva muzicii românești acum aproape 30 de ani - GALERIE

„Poza de absolvire.. 18 ani tocmai impliniti.. Lori din Onești, fata cu matricolă și sarafan câștigase deja toate marile concursuri de cântat posibile în România, umplea stadioane , #polivalenta din bucurești sold out de câteva ori pe an și vânduse deja milioane de albume cu primul disc:„Bună seara, iubite”, record neegalat încă. Toate astea în timpul unui regim comunist atunci la apogeu. Când am făcut poza tocmai ce mi sărbătorisem majoratul după un turneu de 45 de zile prin țara și venisem acasă cu 2 zile înainte ca să dau Bacu ..”, a scris Loredana în dreptul fotografiei.

Foto: Facebook/Loredana

Provocatoare și la 22 de ani

Nu e singura imagine din tinerețe postată de Loredana de-a lungul timpului pe Facebook. Nu pe atât de dezghețată ca acum, când pozează adesea în ipostaze senzuale, Loredana a fost fotografiată și atunci într-o ținută provocatoare de un artist italian. Avea 22 de ani.

Vezi o galerie foto cu imagini mai noi și mai vechi ale Loredanei

foto: Facebook/Loredana

foto: Facebook/Loredana Groza

