Accidentul a avut loc duminică seară, în jurul orei 19:30, când, la ieșirea din parc, tânărul fără permis a condus o Dacia Logan pe care o împrumutase de la alt tânăr de 19 ani. După doar 500 de metri, adolescentul fără permis a strivit doi frați care veneau cu trotinetele de la plimbare, alături de mama lor, și alte trei mașini parcate.

Imediat după impact, șoferul s-a dat jos de la volan și a rupt-o la fugă, dar a fost filmat de camerele de supraveghere din parc.

Băiatul de 9 ani a fost resuscitat în zadar zeci de minute, în vreme ce sora lui mai mică, de 7 ani, a fost transportată la spital grav rănită, cu un picior amputat. Membrul fetei i-a fost replantat în urma unei operaţii care a durat 9 ore.

Mărturia proprietarului mașinii

Adolescentul vinovat împrumutase mașina de la un tânăr de 19 ani care se afla în dreapta șoferului în momentul accidentului.

Adolescentul a fost acum arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

De asemenea, pentru tânărul în vârstă de 19 ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Proprietarul mașinii susţine că i-a dat autoturismul nepotului său, care avea carnet, şi că este şocat că acesta l-a lăsat la volan pe adolescentul care a produs tragedia.

„Am dat mașina să o repare că aveam toba stricată la ea și l-am trimis pe nepotul meu cu băiețașul ăsta și ce s-a întâmplat… am rămas șocat. A venit poliția și mi-a spus: «domne, aveți un Logan alb, sunteți proprietarul». Când mi-a zis poliția am rămas trăsnit, eu știam că mașina e la mecanic să o repare, am și declarat”, a spus proprietarul mașinii cu care au fost loviți cei doi, pentru Antena 3.

