Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Într-un videoclip care a fost publicat de cotidianul Krone Zeitung, românul poate fi văzut îngenuncheat pe trotuar în timp ce își face cruce de mai multe ori. Apoi lovește de mai multe ori asfaltul cu toporul, înainte de a se ridica și de a continua să meargă pe stradă, cu capul sus și toporul pus pe umăr.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, moment în care bărbatul a devenit agresiv, a lovit cu toporul un geam de la parter și a avariat un vehicul parcat. Când i-a văzut pe polițiști, a fugit brusc spre ei și a învârtit toporul în direcția lor. A lovit apoi puternic ambulanța din care tocmai coborâseră paramedicii. „Parcă a vrut să treacă prin vehicul”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Markus Dittrich.

Într-un alt videoclip filmat de la o fereastră, poate fi văzut un ofițer adăpostindu-se în spatele ambulanței, cu arma scoasă și țintind spre român. Când bărbatul pe jumătate gol sare pe capota mașinii, polițistul se dă înapoi și cade la pământ. Atacatorul fuge și se trag mai multe focuri de armă. Întrucât situația pare să pună viața agentului în pericol, ofițerul rănit îl împușcă pe bărbatul care era înarmat cu un topor.

Măsurile de prim ajutor au fost inițiate imediat. Acestea au fost începute inițial de un ofițer instruit ca paramedic și apoi continuate de paramedici. Cu toate acestea, tânărul de 26 de ani a murit pe loc din cauza rănilor suferite.

Conform informațiilor publicate de cotidianul Österreiche, asupra românului s-a tras de două ori. Prima dat când a sărit pe mașină. Românul a plecat și a cotit pe o altă stradă, unde s-au tras mai multe focuri. Pe imaginile video se aud în total 11 focuri.

Jessy, o tânără care a fost martoră la incident, a vorbit pentru cotidianul Heute: „Eram pe stradă și deodată am văzut un tip care stătea acolo cu un topor”. Urmează apoi momentul șocant: „M-a văzut și a venit spre mine, am făcut repede un pas înapoi și m-am ascuns în spatele unei dube albe și atunci tot ce am văzut a fost făptașul îngenuncheat, rugându-se, și cu toporul a lovit pământul”.

După împușcăturile mortale a fost efectuată o percheziție în apartamentul lui Eduard, care era cunoscut poliției, după ce fusese cercetat pentru incidente provocate de tulburări psihotice, dar, până marți, lipsite de violență. În casă a fost găsită iubita românului, chiliana Carla Antonia S., care avea 22 de ani. Fusese ucisă cu mai multe lovituri în zona capului.

Potrivit anchetei, bărbatul de 26 de ani ar fi ucis-o pe tânără, iar apoi a ieșit pe stradă. Motivul crimei nu e deocamdată cunoscut.

