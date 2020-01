De Ciprian Iana,

Imaginile filmate din elicopter de către Forțele Aeriene australiene sunt șocante. Piloți trebuie să suporte condiții terifiante de zbor pentru a ajuta la salvarea sinistraților.

Un film, pus la dispoziție de către vice-mareșalul aerian al Forțelor Aeriene australiene, Joe Iervasi, dezvăluie iadul pe pământ, pe fondul unui cer portocaliu, care parcă stă să ”crape”.

Forțele aeriene australiene înfruntă căldura insuportabilă și norii groși de fum toxic, pentru a-i salva pe sinistrați, notează rt.com.

2:25pm at Mallacoota. The south westerly winds have hit. @9NewsAUS pic.twitter.com/5nGYQksDHQ