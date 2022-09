Imaginile cu fenomenul extrem arată cum un nor uriaș de nisip cuprinde mai multe zone de locuințe.

Peste 70.000 de locuințe au rămas fără curent din cauza furtunii de nisip. Totodată, mai multe partide de fotbal au fost oprite din cauza norului de praf.

Au fost momente de panică printre locuitori, care au fost nevoţi să se retragă în case.

DUST STORM: An 80 kilometre wall of dust has swept across parts of Arizona – leaving around 7,000 properties without power.



The dust wall almost reached 2000 metres high.



Watch the full story LIVE, 6pm on #9News pic.twitter.com/MISmAtaWF3