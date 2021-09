Întâmplarea a avut loc duminică, pe stadionul Hard Rock din Miami Gardens.

În imaginile surprinse, se vede cum pisica, ce urcase pe partea exterioară a tribunei, atârna disperată, ținându-se în gheruțe, de o copertină.

Un bărbat a încercat să o prindă de sus, însă, la un moment dat, pisica a cedat şi a căzut în gol. Ea a fost prinsă însă în drapelul pe care câțiva spectatori l-au întins pentru a-i atenua căderea.

Pisica a scăpat nevătămată, iar unul dintre salvatorii săi a ridicat-o în aer, în uralele stadionului.

Cat falls from upper deck of Hard Rock Stadium and is caught in an American flag by fans below at tonights Miami Hurricanes-Appalachian State game #BecauseMiami pic.twitter.com/FbjsqRT7QJ