UPDATE 18.30: Autoritățile au anunțat că momentan au fost identificate 24 de persoane rănite. După împușcăturile de la Facultatea de Arte, paramedicii au tratat 11 oameni răniți grav, opt răniți moderat și cinci răniți ușor, toți fiind transportați la spitale, potrivit idnes.cz. Numărul morților a fost reconfirmat la 10 (cu excepția atacatorului).

Poliția a anunțat că, după împușcături, a evacuat deja întreaga clădire a Facultății de Filosofie din Praga, din Piața Jan Palach. Acolo se fac cercetări pirotehnice.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, președintele ceh, Petr Pavel, se declară „șocat de evenimentele” de la Praga și își exprimă „sincerele condoleanțe familiilor și rudelor victimelor”.

De asemenea, el le-a mulțumit locuitorilor din Praga pentru că „au respectat instrucțiunile forțelor de securitate”, potrivit BBC.

UPDATE 18.03: Cel puțin zece oameni au fost uciși, în Praga, în urma atacului armat, iar alți nouă sunt grav răniți, anunță serviciile de intervenție din Praga. Atacatorul a murit și el, astfel că bilanțul total al deceselor este de 11, precizează autoritățile cehe.

În același timp, Poliția din Praga a anunțat că studenții Facultății încă sunt evacuați din Facultatea de Arte.

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Motivul atacului este încă neclar.

***

Împușcăturile au avut locla Facultatea de Arte a Universității Carolină, situată în Piața Jan Palach. Mai mulți studenți s-au adăpostit pe acoperiș, pe o margine a clădirii, în încercarea de a scăpa de atacator.

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Autoritățile au anunțat că întreaga piață și zona înconjurătoare au fost închise. „Dintr-o dată am auzit împușcături”, a declarat un martor care a spus că se afla la fața locului, pentru postul de știri ceh Mlada Fronta Dnes.

There has been a shooting at the Faculty of Philosophy, Charles University, in Prague. There are fatalities and injuries at the scene.



Photo: Czech Public TV + https://t.co/r1FiDFYxSk pic.twitter.com/yiqnAIH7cN — Filip Horký (@FilipHorky) December 21, 2023

Targ Patience, un cetățean britanic-australian care se afla într-un apartament din apropierea locului faptei, a declarat pentru BBC că a auzit „multe focuri de armă”.

„M-am uitat pe balconul meu și am văzut poliția sosind. Câțiva ofițeri se chinuiau să-i oprească pe oamenii care se îndreptau spre scena” incidentului, a spus el.

Gun attack at the University of Prague. Dead and injured. pic.twitter.com/gcVwVlMfbT — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 21, 2023

Într-un mesaj publicat pe Twitter, poliția cehă a precizat că sunt „mai mulți morți” și „zeci de răniți“, dar și că atacatorul a fost „eliminat”.

„Atacatorul a fost eliminat! Întreaga clădire este în prezent evacuată, iar la fața locului sunt mai mulți morți și zeci de răniți”, au precizat polițiștii, în mesaj.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Universitatea Carolină este situată în Centrul Vechi din Praga, la aproximativ 500 de metri de istoricul Pod Charles, un magnet turistic.

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.



At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Momentan, motivul atacului nu este cunoscut. Un e-mail adresat personalului de la Facultatea de Arte a Universității Carolină, citat de Reuters, avertiza că un trăgător se află într-una dintre clădirile facultății și le transmitea angajaților să „rămână pe loc”.

„Nu plecați nicăieri, dacă sunteți în birouri, încuiați-le și puneți mobila în fața ușii, stingeți luminile”, scria în e-mail.

Premierul ceh Petr Fiala a anunțat că și-a anulat programul în lumina „evenimentelor tragice”.

Foto: Profimedia Images

