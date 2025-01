Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara târziu, când o butelie de propan-butan a explodat în incinta localului. Conform primelor declarații ale pompierilor locali pe rețeaua de socializare X, „incendiul s-a propagat extrem de rapid după ce un încălzitor cu gaz a fost probabil răsturnat”.

U kojota restaurant, Most, Czechia, gas heater lamp explosion last night, 6 dead, 6 serious injuries, 2 severe injuries. Video of restaurant from local FB. pic.twitter.com/N206saXdWP — Peter in PRG🌍 (@peterinprg) January 12, 2025

Echipele de intervenție au acționat prompt, evacuând 30 de persoane din restaurant și clădirile învecinate. Pompierii au reușit să salveze un client grav rănit, care rămăsese blocat într-o baie.

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, un elicopter de la Baza aeriană de transport 24 din Kbely a intervenit pentru a transporta o parte din răniți la centrul de arși al spitalului Vinohrady.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse de toate componentele sistemului integrat de salvare, incendiul a avut consecințe tragice pentru șase persoane. Alte opt persoane sunt rănite – șase grav și două moderat. Răniții au fost transportați la spitalele din Praga, Ústí nad Labem și Most”, au transmis pompierii cehi.

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb — Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

Ministrul de interne, Vit Rakusan, a oferit detalii suplimentare pentru Radio Cehia, sugerând că incidentul ar fi fost cauzat de răsturnarea unui încălzitor cu propan-butan în zona exterioară a restaurantului.

Conform surselor citate, aproximativ 20 de clienți se aflau în local în momentul exploziei. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cu exactitate circumstanțele care au dus la această tragedie.

