Jagr a decis să-și amâne pentru moment refacerea danturii, cât timp echipa sa va merge bine. „Erau oricum artificiali, nici nu mi plăceau. Iar într-un bar pot să intru și așa”, a glumit legenda hocheiului.

După 37 de etape din Extraliga cehă, Kladno e pe locul 13, penultimul, dar se bate pentru un loc în faza preliminară a play-offului. E la egalitate de puncte cu Vitkovice, echipa de pe 12.

Jagr „fără dinți” a contribuit la 10 puncte în ultimele 5 jocuri, inclusiv două pase decisive în victoria cu 6-3 de la České Budějovice (12 ianuarie).

„Two weeks ago, I got slashed with a high stick and lost them. They were fake anyway—I didnt like them anyway.”



