Cătălin Zisu, primele declarații după controlul judiciar: „Ceasurile găsite la percheziții sunt la mâna a doua”

Şeful Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, Cătălin Zisu, a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune în dosarul privind plata unor lucrări fictive pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar. El trebuie să plătească o cauțiune de un milion de lei, adică 200.000 de euro.

„Consider că n-am greșit, dar acum suntem în cadrul unei cercetări și vedem despre ce e vorba”, a spus Zisu, la sosirea la Poliția Capitalei pentru a semna controlul judiciar. El a adăugat că „bani nu avem” pentru cauțiune, dar că probabil va depune o garanție.

„Domnule, încă o dată repet, sunt în vârful unui sistem, sub mine sunt oameni și specialiști care au ajuns la aceste concluzii. Am avut o firmă de consultanță, am avut o firmă de proiectare drumari și alți specialiști, care ei au ajuns la această concluzie. Până la mine au semnat 7-8 inși vizavi de această chestiune. Am avut un comitet de suport decizional condus de generalul Cristea, locțiitorul meu, care el împreună cu alți 7-8 inși s-au ocupat de această problemă”, a afirmat Zisu.

Generalul a mai spus despre ceasurile găsite de procurorii DNA la percheziții că sunt la mâna a doua. Și avocata lui a susținut că ceasurile sunt „marea lor majoritate fake”, la fel și gențile.

Cătălin Zisu este unul dintre cei mai influenți oameni din Armata României

Zisu este acuzat de abuz în serviciu, iar prejudiciul în dosar este estimat la aproape 12 milioane de lei, adică peste 2,4 milioane de euro.

Potrivit declarației de avere, Cătălin Zisu are împreună cu soţia sa două case, un teren intravilan, un cont bancar de aproape 65.000 de lei şi venituri anuale însumate de aproape 280.000 de lei, adică 56.000 de euro. Solda anuală, încasată de la Unitatea Militară 02574 din Bucureşti, este de 182.000 de lei, adică peste 3.000 de euro lunar, la care se adaugă norma de hrană şi echipament în valoare de 17.253 de lei, deci alți 3.400 de euro.

Tablouri, ceasuri Rolex și genți de lux, descoperite de DNA în cazul lui Cătălin Zisu

Generalul Cătălin Zisu este suspectat că a dat un contract pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar către compania Garden Center Grup, deţinută de omul de afaceri Ionel Olteanu.

La percheziții, anchetatorii au găsit tablouri şi mai multe ceasuri de lux Rolex pe care generalul Cătălin Zisu le ținea în locuinţa unei apropiate, potrivit Mediafax, g4media.ro și Digi24. Tablourile au fost duse la expertiză.

Printre ceasuri este și un Rolex Daytona, cu o valoare de peste 60.000 de euro. La percheziţii au mai fost descoperite și genţi în valoare de peste 150.000 de euro.

