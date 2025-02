Locul trebuia să fie gazda unei petreceri Netflix

Chiltern Firehouse, o destinație populară printre celebrități, a fost grav afectată de incendiu. Hotelul, care a găzduit în trecut vedete precum Dua Lipa, Lady Gaga, Tom Cruise și Johnny Depp, urma să fie locul petrecerii Netflix după ceremonia de la premiile BAFTA de duminică.

Andre Balazs, proprietarul hotelului, a anunțat că locația va rămâne închisă până la noi ordine. El a declarat: „Suntem recunoscători să confirmăm că nimeni nu a fost rănit, iar oaspeții și personalul nostru au fost evacuați în siguranță”.

Conform London Fire Brigade, incendiul a început în conducte și s-a extins rapid de la parter până la acoperișul clădirii cu patru etaje. Pompierii au raportat că flăcările au cuprins etajele al doilea și al treilea.

Echipele de intervenție au lucrat în condiții dificile pentru a preveni extinderea incendiului către proprietățile învecinate. Au fost mobilizate forțe de la numeroase stații de pompieri din zonă, inclusiv Euston, Soho, Paddington și West Hampstead.

„Vizibilitatea era groaznică”

Guy Fischman, un trecător în vârstă de 23 de ani, a descris scene dramatice: „Era un fum foarte dens și se împrăștia și pe străzile din apropiere. Am ieșit afară și vizibilitatea era groaznică.”

Balazs și-a exprimat recunoștința față de echipele de intervenție: „Am văzut 140 de pompieri din peste 20 de stații intervenind rapid, pe ceea ce mi-au spus că este o clădire extrem de sentimentală pentru mulți dintre ei.”

Hotelul fusese înainte chiar o stație de pompieri

Chiltern Firehouse are o istorie bogată. Construită în 1889 ca stație de pompieri victoriană, clădirea a fost transformată în 2013 într-un hotel de lux cu 26 de suite și un restaurant cu 200 de locuri. Cel mai mic preț pentru o cameră la Chiltern Firehouse a fost de 1.260 de euro, iar cel mai mare preț a ajuns la 1.861 de euro.

În prezent, o anchetă este în curs pentru a determina cauza exactă a incendiului. Autoritățile au asigurat că vor rămâne la fața locului pe parcursul nopții pentru a monitoriza situația.

Evenimentul ar putea avea repercusiuni asupra reputației hotelului Chiltern Firehouse, cunoscut pentru clientela sa exclusivistă. Rămâne de văzut cât timp va dura procesul de renovare și când își va putea relua activitatea.

