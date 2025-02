Potrivit propunerii, care este prezentată și de presa americană, liderul republican de la Casa Albă și-a dorit ca Volodimir Zelenski să dea SUA 50% din pământurile rare ale Ucrainei în schimbul ajutorului militar.

În plus, Trump s-ar fi angajat să desfășoare trupe americane pentru a proteja zăcămintele de minerale dacă se ajunge la un acord de pace cu Rusia.

Două surse citate de NBC News au declarat că, în loc să plătească pentru minerale, un acord de proprietate i-ar permite Ucrainei să ramburseze Statelor Unite miliardele de dolari în arme și sprijin pe care le-a furnizat de la începerea agresiunii militare ruse la scară largă la 24 februarie 2022.

Zelenski a refuzat să semneze documentul și i-a transmis lui Bessent că are nevoie de timp pentru a se consulta cu alții și a reflecta asupra lui, cel puțin până la Conferința de Securitate de la München. La München, președintele ucrainean s-a întâlnit vineri cu vicepreședintele american JD Vance și, potrivit jurnalistului Josh Rogin de la The Washington Post, lui Zelenski i s-a cerut din nou să semneze documentul.

„Mai mulți legislatori de aici, din München, mi-au spus că delegația Congresului SUA i-a prezentat lui Zelenski o bucată de hârtie pe care voiau să o semneze și care ar fi dat SUA drepturi la 50% din viitoarele rezerve minerale ale Ucrainei. Zelenski a refuzat politicos să o semneze”, a scris Rogin pe contul său de X.

Multiple lawmakers here in Munich told me the U.S. Congressional delegation presented Zelensky with a piece of paper they wanted him to sign which would grant the U.S. rights to 50% of Ukraines future mineral reserves. Zelensky politely declined to sign it. #MSC2025