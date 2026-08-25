Ministrul Petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat că peste 160 de miliarde de metri cubi din această cantitate ar putea fi recuperați și extrași.

Gazul descoperit este de tip „sweet gas”, adică are un conținut foarte redus de hidrogen sulfurat, un gaz toxic. Acest lucru ar putea reduce costurile de exploatare și dezvoltare ale zăcământului. Totuși, producția efectivă de gaze din noul zăcământ nu este așteptată prea curând, deoarece dezvoltarea acestuia ar putea dura mai mulți ani.

Descoperirea are loc într-un moment dificil pentru sectorul energetic iranian, care a fost afectat de atacurile lansate de SUA și Israel asupra infrastructurii energetice a Iranului.

Atacurile au vizat instalații de producție a gazelor, depozite de petrol și rute de transport, provocând perturbări în sectorul energetic al țării.

Iranul speră astfel să își consolideze resursele de gaze, însă noul zăcământ nu poate rezolva imediat problemele actuale, deoarece exploatarea lui ar putea începe abia peste câțiva ani.

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