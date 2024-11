Înainte de Călin Georgescu, România a mai avut un candidat independent excentric la alegerile prezidențiale „Cine mă votează pe mine, votează pe Dumnezeu”

Mudava era deja cunoscut pentru excentricitatea sa înainte de a intra în cursa electorală. Născut în 1935 în satul Ghirdoveni, județul Dâmbovița, el susținea că are puteri paranormale încă din copilărie.

Constantin Mudava, candidat independent la alegerile prezidențiale din 1996. Foto: Facebook/Constantin Mudava

Controverse și reacții

Sloganul său electoral a stârnit reacții puternice din partea Bisericii Ortodoxe Române. Arhiepiscopul Bartolomeu Anania a catalogat afirmațiile lui Mudava drept blasfemie și impostură religioasă.

În ciuda acestor critici, Mudava a continuat să își promoveze presupusele abilități supranaturale. În clipul său de campanie.

„Evaluând capacitatea vitală omenească, măsurătorile științifice au stabilit că omul normal are un biocâmp de 70-80 centimetri în diametru, iar un bioenergetician dintre cei obișnuiți are biocâmpul de zece ori mai mare, adică de 7-8 metri, ajungând în momente de concentrare până la 20 de metri. Biocâmpul terapeutului Constantin Mudava are diametrul de 150 până la 200 de metri, ajungând în momente de concentrare până la 2.000 de metri, ceea ce-l situează pe primul loc în lume, fiind de fapt un fenomen unic”, se preciza în clipul său de campanie din 1996.

Campania electorală

Mudava a reușit să strângă 130.000 de semnături pentru a participa ca independent la alegerile prezidențiale. În timpul campaniei, el declara:

„Dacă eu candidez ca independent la funcția de președinte al României nu este întâmplător. Să știți că am poruncă divină și trebuie să mă încadrez. Trebuie să respect poruncile divine, pe care le-am primit și le primesc mereu. Pentru a salva acest popor și această țară, pentru că această țară va trebui să ajungă Țara Sfântă, Noul Ierusalim. Acest popor este poporul ales de Dumnezeu. Trebuie să fie poporul cel mai credincios, cel mai cinstit și cel mai drept”.

În ciuda acestor declarații, Mudava a obținut mai puțin de 40.000 de voturi la alegerile din 3 noiembrie 1996.

Trecutul lui Mudava

Constantin Mudava a avut o viață tumultuoasă. Acesta a absolvit Institutul de Fizică Atomică, dar a fost arestat în 1961 pentru falsificare de bani și condamnat la cinci ani de muncă silnică. În anii ’80, a fost din nou anchetat pentru înșelăciune.

După Revoluția din 1989, Mudava a înființat Societatea Umanistă pentru Sănătate „Mudava” Brașov, care a devenit ulterior Centrul Divin din România.

Mudava organiza ședințe de vindecare în diverse locații, de la săli de sport la piețe publice. Aceste evenimente erau descrise astfel în presa vremii:

,,Mudava ridică mâinile în chip de antene, acesta procedează la «pase magnetice» agitând mâinile în aer şi răspândind în încăpere un adevărat câmp bioenergetic. Apoi se prinde de mână cu pacienţii ca într-o adevărată horă, schimbându-şi de câteva ori locul în acest cerc, iar, în final, fiecare pacient, rând pe rând, aşezat pe un scaun în faţa binefăcătorului, este palpat şi masat uşor mai ales în zona afectată”.

Ședință de vindecare. Foto: Facebook/Călin Vlasie

Profețiile lui Mudava

Pe lângă presupusele sale abilități de vindecare, Mudava pretindea că poate prezice viitorul. Multe dintre profețiile sale s-au dovedit a fi neadevărate, cum ar fi întoarcerea regelui Mihai I pe tron.

În una din cărțile sale, Mudava făcea predicții extravagante despre viitorul României:

„America, Anglia, Franța și Vaticanul vor cere acordul Centrului Divin al României pentru dreptul la supraviețuire cu supunere prin jurământ. Tot prin acest acord, Constantin trece la conducerea României și declară leul românesc ca fiind egal cu 2,81 dolari USA din start, precizând că acesta nu se va opri din creștere până când nu va ajunge la valoarea de 460 dolari USA, după aceasta în România vor avea loc multe schimbări ca: trecerea pe combustibili reci în toate domeniile de activitate. Energiile produse vor fi captate, desființându-se transportul prin cabluri. Transportul pe întreg teritoriul țării va fi în întregime subteran”.

În ciuda acestor afirmații fanteziste, Mudava a continuat să aibă susținători până la sfârșitul vieții sale.

Moștenirea lui Mudava

Constantin Mudava a murit pe 1 noiembrie 2018, la vârsta de 83 de ani. Unul dintre copiii săi, George Mudava, a declarat după moartea tatălui său:

„Nu l-a înţeles lumea când a candidat atunci, dar politica este o altă poveste. Dacă era după mine, nu s-ar fi băgat deloc în politică. Eu nu am fost de acord, dar l-am ajutat. Sunt destui şarlatani pe lumea asta şi nu le merge mult timp. Pe el l-au căutat foarte multe persoane şi au fost persoane care au revenit la el. Credeţi că îl mai căuta cineva, dacă prima dată nu avea niciun efect? Au fost studii făcute pe el la Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti, pe timpul lui Ceauşescu. S-a confirmat că avea puteri energetice. Nici nu era nevoie să pună mâinile pe pacient”.

Povestea lui Constantin Mudava rămâne un capitol interesant în istoria recentă a României, ilustrând atât fascinația publicului pentru presupuse puteri paranormale, cât și vulnerabilitatea unor oameni în fața promisiunilor de vindecare miraculoasă.

Cazul lui Constantin Mudava reflectă o perioadă de tranziție în România postcomunistă, când incertitudinea și dorința de schimbare au creat un teren fertil pentru apariția unor personaje controversate. Deși pretențiile sale de vindecare și profețiile nu s-au adeverit, Mudava a reușit să capteze atenția publică și să devină o figură notorie în peisajul social și politic al anilor ’90.

