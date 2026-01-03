La sosirea primelor echipaje de intervenție, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând riscul ca incendiul să se extindă la locuințele din apropiere.

Reprezentanții ISU Olt au precizat că, simultan cu operațiunile de stingere, pompierii au intervenit pentru salvarea a trei persoane: una din apartamentul afectat și alte două de la etajul șase, folosind autospeciala pentru intervenții la înălțime.

În total, 23 de locatari au fost evacuați de pompieri sau s-au autoevacuat. Toate victimele au necesitat îngrijiri medicale.

Proprietarii apartamentului în care a izbucnit incendiul, un bărbat de 69 de ani și soția sa, în vârstă de 67 de ani, conștienți, dar cu intoxicație ușoară cu fum, au fost transportați la UPU Slatina.

De asemenea, o altă femeie din bloc, care a suferit un atac de panică și o intoxicație ușoară cu fum, a ajuns la aceeași unitate medicală.

Pagubele materiale sunt considerabile, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului. Potrivit ISU, au ars bunurile dintr-o sufragerie, fiind afectați pereții apartamentului și tâmplăria din PVC.

Cauza probabilă a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, Stației Scornicești și Stației Balș, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenții la înălțime, una de descarcerare și un microbuz.

