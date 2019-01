Trei echipaje de pompieri au fost mobilizate inițial la locul incendiului puternic, însă pentru că flăcările erau uriașe și cuprinseseră circa 300 de metri pătrați din acoperișul primăriei au fost suplimentate cu încă două echipaje.

La această oră, sediul primăriei din Fitionești este distrus complet, astfel că nici un act sau vreun alt bun din interiorul clădirii nu mai poate fi recuperat.

Angajații primăriei se aflau la serviciu cînd a izbucnit incendiul, iar oamenii s-au autoevacuat înainte de sosisrea pompierilor.

În urma incendiului, nu sunt victime, însă angajații sunt șocați să vadă cum în câteva zeci de minute locul în care lucrau a fost mistuit de foc.

„Toți oamenii au fost evacuați, arde încontinuu, e foarte grav, s-a întins tot podul, deja acoperișul a ars și se prăbușește. Arde tot, și arhivă și tot, am mai luat noi câte ceva, ce am putut înainte să se extindă, însă nu am putut face prea multe”, a declarat primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu.

Primarul a adăugat că pompierii ar fi ajuns cu întârziere la locul incendiului.

„E zăpadă de circa 10 – 15 centimetri, dar s-a făcut pârtie, nu știu de ce au ajuns așa de greu. La început, am acționat noi cu voluntarii, dar acum acționează pompierii”, a mai spus Cazacu.

Pe de altă parte, reprezentanții pompierilor vrânceni neagă că s-ar fi ajuns cu întârziere la locul incendiului.

Primăria Fitionești funcționa în sediul fostului cămin cultural din localitate, acolo fiind birourile și arhiva.

