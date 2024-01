Pompierii au fost alertați în jurul orei locale 19.00 (17.30 ora României), relatează agenția de știri Iran Press.

Potrivit primelor informații, focul afectează fațada spitalului. În imaginile apărute pe rețelele sociale se vede cum mai multe etaje ale clădirii sunt cuprinse de flăcări violente.

#BREAKING #Iran LIVE: Additional footage of the fire that ravaged a hospital in the Iranian capital, Tehran. pic.twitter.com/eEgjjdJNYs

#BREAKING #Iran JUST IN: A large fire has been reported at Gandhi Hospital in Tehran, Iran. pic.twitter.com/4LUhSw08ex