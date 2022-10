Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni din ultimii 12 ani, după ce un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 29 ianuarie 2010, respectiv 8,29%. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Pe 10 august, indicele ROBOR la 3 luni înregistra o scădere, după ce Mugur Isărescu anunţa că băncile au sărit calul.

La începutul lunii octombrie, Consiliul de Administrație al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,30% pe an, de la 8,29% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul de vineri, de 8,41% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a intrat în vigoare în mai 2019.

