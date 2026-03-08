Lipsa forței de muncă afectează industria meșteșugărească germană

Datele Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă au arătat că, la finalul lunii decembrie 2025, existau 119.565 locuri de muncă vacante în domeniul meșteșugăresc.

Cu toate acestea, Centralna Asociație a Meșteșugarilor Germani (ZDH) estimează că necesarul real de angajați este mult mai mare, ajungând la aproximativ 200.000. Această cifră este ușor mai mică decât cea înregistrată în 2025, dar rămâne îngrijorătoare.

Președintele ZDH, Jörg Dittrich, a făcut apel la guvernul de coaliție format din social-democrați și conservatori să accelereze implementarea reformelor economice.

„Impulsurile actuale nu sunt suficiente pentru o redresare economică dinamică și sustenabilă. Anul acesta așteptăm un ritm mai rapid al reformelor, mai multă încredere în antreprenoriat și mai puțină birocrație”, a subliniat Dittrich, citat de Blic.

Provocări pentru întreprinderile mici și atragerea tinerilor

Conform ZDH, întreprinderile mici, cu cel mult patru angajați, sunt cele mai afectate de criză. Mulți proprietari renunță la afaceri din cauza dificultăților de a găsi succesori sau a povarei financiare și administrative tot mai mari. Taxele, contribuțiile sociale și prețurile ridicate la energie fac tot mai dificilă menținerea profitabilității.

Pe lângă aceste probleme, sectorul meșteșugăresc se confruntă și cu o lipsă acută de ucenici. În 2025, au rămas neocupate 16.213 locuri pentru formare profesională, cu 2.900 mai puțin decât în 2024. Totuși, aproape unul din nouă locuri destinate uceniciei nu a fost ocupat.

Președintele Asociației Meșteșugarilor Bavarezi, Franz Xaver Peteranderl, a subliniat că tinerii și familiile lor nu sunt suficient de conștienți de oportunitățile oferite de aceste meserii.

„Încă există o prejudecată larg răspândită față de carierele academice, care ascunde adevăratele nevoi ale pieței muncii”, a declarat Peteranderl.

Eveniment dedicat revitalizării meșteșugurilor

Astăzi, la München, se deschide tradiționalul Târg al Meșteșugarilor. În cadrul evenimentului, se pune un accent deosebit pe promovarea profesiilor de meșteșugar în rândul tinerilor. Organizatorii speră că inițiativele de acest tip vor contribui la reducerea deficitului de forță de muncă prin atragerea noilor generații către aceste meserii esențiale.

Deși economia germană traversează o perioadă de stagnare, sectorul meșteșugăresc a reușit să evite disponibilizările masive, spre deosebire de alte ramuri industriale. Cu toate acestea, ZDH estimează că în 2026 numărul angajaților din acest sector va scădea cu aproximativ 60.000 de persoane, în principal din cauza pensionării masive a angajaților și a închiderii unor afaceri din lipsa succesorilor.

Liderii din industrie își pun speranțele în măsuri mai ferme din partea guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz, cerând reducerea birocrației, scăderea taxelor și a costurilor cu energia, precum și stimulente economice mai consistente pentru a sprijini această ramură vitală a economiei germane.

