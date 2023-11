„OMS a trimis o solicitare oficială către China pentru a obţine informaţii detaliate cu privire la o creştere a bolilor respiratorii şi a focarelor de pneumonie raportate la copii”, a anunțat OMS printr-un comunicat publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, a cărui autenticitate a fost confirmată de un purtător de cuvânt al organizației.

OMS a recomandat, în acest context, adoptarea unor „măsuri pentru reducerea riscului de boli respiratorii” precum cele aplicate în timpul pandemiei de COVID-19 – vaccinarea, distanţarea faţă de persoanele infectate, izolarea în caz de simptome, testarea și purtarea măştii de protecţie.

De altfel, îngrijorările exprimate de OMS vin la aproape patru ani de la primele cazuri de „pneumonie virală” care au dus apoi la pandemia de COVID-19. OMS a fost atunci acuzată de lipsă de reacție privind declanșarea alarmei și a criticat, la rândul său, Beijingul pentru lipsă de transparență și cooperare.

China a atribuit înmulțirea cazurilor de infecții respiratorii „ridicării restricțiilor COVID-19 și circulației unor agenți patogeni cunoscuți, cum ar fi gripa, mycoplasma pneumoniae (o infecție bacteriană comună, care afectează de obicei copiii mai mici), virusul sincițial respirator (RSV) și SARS-CoV-2 (virusul care provoacă COVID-19)”, se precizează în comunicatul OMS.

